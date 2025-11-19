Nuevo varapalo de la Fiscalía a Antonio Tejado: vuelve a oponerse al archivo de la causa contra el sobrino de María del Monte

Un nuevo varapalo para Antonio Tejado por parte de la Fiscalía de Sevilla. El Ministerio Público se ha vuelto a oponer al archivo de la causa contra el sobrino de María del Monte, a quien el Ministerio Público reclama una condena de 30 años de cárcel por su presunta participación en calidad de "autor" del asalto al chalé de su tía. Así lo ha puesto de manifiesto la fiscal Eva Mas en un escrito en el que impugna los recursos presentados por dos de los procesados y a los que se había adherido la defensa de Antonio Tejado.

El abogado de Tejado se adhirió a los recursos de estos procesados y pidió a la Audiencia de Sevilla que acordase el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra él porque "no hay indicios racionales de criminalidad" para continuar el procedimiento contra su persona. El letrado Fernando Fernández Velo insistía en ese escrito en que no hay indicios que permitan asegurar que los ladrones de María del Monte "poseyeran información privilegiada relativa a la vivienda y su distribución, sobre los sistemas de seguridad instalados en la misma, sobre la localización de la caja fuerte o la existencia de joyas en su interior", información que, por el contrario, la Fiscalía y la abogada de la cantante sí consideran que estaba en poder de los delincuentes y que fue facilitada presuntamente por Antonio Tejado.

En cambio, el letrado del sobrino considera que de la investigación practicada se desprende que los ladrones "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilancia sin contar con información privilegiada aportada por terceros en disposición de poseerla". Y pone como ejemplo de que no tenían dicha información el hecho de que confundieran la caja fuerte con una nevera pequeña y de color rojo que había en el dormitorio principal de la vivienda asaltada en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

El auto de procesamiento no le ha generado "ninguna indefensión"

Pues bien, tras recibir ese escrito de la defensa de Tejado, la Fiscalía de Sevilla ha vuelto a insistir en que hay indicios sólidos de su participación, al poner de manifiesto que el auto de procesamiento dictado por el juez en mayo pasado y que puso fin a la instrucción no le ha generado "ninguna indefensión" a los recurrentes, puesto que contiene una "relación de hechos punibles, identificando igualmente a los presuntos partícipes" del asalto. Es más, en esa resolución, prosigue la fiscal, se analiza "de manera sucinta los resultados de la instrucción, indicando en las distintas secuencias relacionadas la intervención de los encartados, sin que pueda exigirse que el auto de procedimiento abreviado contenga un relato de exhaustividad tal que más que una concreción de imputación, se asimile a un escrito de calificación provisional, trámite que sólo compete a las partes acusadoras y del que han tomado debido conocimiento las defensas sin que se advierta, por tanto, que se haya generado algún tipo de indefensión a las partes".

La Fiscalía muestra su sorpresa por el hecho de que los recurrentes insistan en que desconocen cuáles son los indicios que apuntarían a su presunta participación en los hechos, "para luego desarrollar toda una línea argumental en la que tratan de rebatir las principales evidencias aportadas por la fuerza instructora que le apuntan como autor (junto con el resto de los encartados) de los hechos objeto de acusación".

Para el Ministerio Público, estas alegaciones de las defensas "son propias, más que de esta fase, de un debate en sede de Plenario [en alusión al juicio oral], lugar donde las partes harán valer la prueba que consideren oportuna y donde deberán valorarse (y en su caso cuestionarse) la eficiencia y suficiencia de las pruebas de cargo que las acusaciones planteen contra su representación". La fiscal añade que todos estos argumentos son "igualmente predicables del escrito de adhesión a los recursos presentado por la defensa del investigado Antonio Tejado", concluye.

Este escrito ante la Audiencia de Sevilla es la última carta que Antonio Tejado tiene para evitar sentarse en el banquillo en el juicio por el asalto al chalé de su tía, María del Monte, hechos por los que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 30 años de prisión, como presunto autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso medial con cinco delitos de detención ilegal, por haber retenido a las cinco personas que se hallaban en la vivienda aquella madrugada del 25 de agosto de 2023. Pero esa última baza puede volverse en su contra.

Las alegaciones presentadas por Tejado obligan a la Audiencia de Sevilla a tener que pronunciarse sobre las mismas y sólo caben dos opciones: que el tribunal las estimase y acordara el archivo, lo que es del todo improbable; y que las rechace, confirmando uno a uno todos los extremos recogidos por el juez que ha investigado el caso en los últimos dos años.

El propio letrado de la defensa es consciente de las nulas posibilidades de que sus alegaciones prosperen en la Audiencia, habiendo manifestado esta semana que espera que el juicio por el robo "sea lo antes posible. Tenemos ganas de que se haga", ha aseverado.

El problema de que la Audiencia se pronuncie en este momento sobre los indicios contra Antonio Tejado y que hace que muchos juristas se cuestionen en situaciones similares si es conveniente apelar a la Sala es que el tribunal puede "anticipar la sentencia", es decir, construir un relato de los hechos tan contundente que tumbe cualquier posibilidad de salir airoso en el juicio. En cualquier caso, será en el acto de la vista oral donde se dilucidará si hay prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y demostrar en ese caso la culpabilidad de un acusado, según han indicado a este periódico fuentes jurídicas.