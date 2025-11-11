Antonio Tejado ya conoce oficialmente que se enfrenta a 30 años de cárcel por el asalto al chalé de su tía María del Monte

Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, ya conoce oficialmente la petición de la Fiscalía de Sevilla de que sea condenado a 30 años de prisión por su presunta participación en el asalto al chalé de su tía, que tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de 2023 y en el que se le considera autor del mismo por haber facilitado supuestamente a la banda la información privilegiada para cometer el robo. Pasados diez minutos de las diez de la mañana Antonio Tejado ha comparecido en los juzgados de Sevilla, acompañado de su abogado defensor, Fernando Fernández Velo, para recibir la notificación oficial del auto de apertura de juicio oral decretado por el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, y los escritos de acusación tanto de la Fiscalía como de la abogada de la cantante, que ha solicitado una condena de 28 años y medio de cárcel para él.

Tanto a su llegada como a la salida de los juzgados, que se ha producido tan sólo unos minutos después de acceder a la sede judicial del Prado de San Sebastián, Antonio Tejado ha abandonado los juzgados sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas que se habían congregado a las puertas del edificio. El sobrino de la cantante ha permanecido en absoluto silencio mientras recorría el espacio del edificio hasta donde tenía aparcada su motocicleta. Los reporteros le han preguntado sin éxito sobre qué le parecía la petición de 30 años de cárcel, si podía hacer frente a la fianza de 639.000 euros, o cómo se encontraba de cara al futuro juicio, entre otras cuestiones que se han lanzado al aire sin recibir respuesta del principal investigado en la causa.

El pasado 31 de octubre, el juez abrio juicio oral contra el sobrino de María del Monte y los otros diez procesados por el asalto al chalé de María del Monte, en un auto en el que le impuso a Antonio Tejado y al resto de acusados una fianza de 639.725,98 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles en el caso de que fueran condenados, una fianza de la que deberán responder "en el plazo de un día" desde que les sea notificada la resolución, para lo cual el instructor ha citado este martes a los once procesados en esta causa.

El instructor ha acordado de esta forma enviar las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que se celebre el juicio y abre un plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa y propongan en su caso las pruebas para presentar en la vista oral que, debido al retraso que acumula la Audiencia hispalense y al hecho de que en este proceso ya no hay ninguna persona en prisión provisional se demorará todavía durante varios meses.

María del Monte e Inmaculada Casal. / europa press

En el auto, el magistrado decidió la apertura de juicio oral contra Antonio Tejado y otros nueve procesados por cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal -por haber mantenido retenidos a las cinco personas que se hallaban en la vivienda el día del robo-, así como por un delito leve de lesiones, en relación con las lesiones provocadas a la pareja de María del Monte, la periodista Inmaculada Casal. En cuanto al último implicado en los hechos, el juez abre juicio oral por un delito de receptación, por haber participado supuestamente en las labores para la venta de las joyas y relojes sustraídos.

Embargo de bienes

Los once investigados están citados a lo largo de esta mañana para notificarles personalmente el auto y darle traslado de los escritos de acusación. El juez ha impuesto además esa fianza de 639.725,98 euros a los acusados, advirtiendo a los investigados de que en el caso de no prestarla "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

El auto del juez se produce después de que la Fiscalía de Sevilla y la abogada de María del Monte presentaran sus escritos de conclusiones provisionales, en los que reclaman penas de 30 y 28,5 años, respectivamente, para Antonio Tejado y la mayoría de los supuestos integrantes de la banda que cometió el robo. El Ministerio Público considera a Antonio Tejado responsable de los cinco delitos robo y detención ilegal como "autor" de los hechos, en los que aprecia además la circunstancia agravante de uso de disfraz y en algunos casos la agravante de reincidencia, para los acusados que tienen antecedentes por otros robos.

La Fiscalía de Sevilla acusa al sobrino de María del Monte de facilitar a la banda la información precisa para "garantizar el éxito" del robo que se produjo en la madrugada del 25 de agosto de 2023. Así lo expone la fiscal del caso, Eva Mas, que asegura que el sobrino de María del Monte retomó la relación con su tía para conocer todos los detalles necesarios para la comisión del delito.

Dice la Fiscalía que a principios de 2023, Antonio Tejado "sabedor del importante patrimonio que pudiera hallarse en la vivienda de su tía y aprovechando la relación" con los otros acusados que integraban presuntamente la banda, "decidieron urdir un plan para asaltar la vivienda familiar" de María del Monte e Inmaculada Casal y así "hacerse con cuantas joyas y dinero encontraran". Para ello y con la finalidad de "garantizar el éxito de su plan", a mediados de 2023 Antonio fue "estrechando lazos con su tía, ofreciéndose incluso para gestionarle la adquisición de un cachorro de perro en el que estaba interesada María del Monte, o cuál supuso al acusado la excusa adecuada para intimar en la relación con su tía, visitándola con una frecuencia inusual, mostrando especial interés por las condiciones de la casa y los sistemas de seguridad".

"Gracias a ello -prosigue la acusación pública-, Antonio logró facilitar a los demás encartados información precisa acerca de la vivienda (estructura de la casa, ubicación de la caja fuerte, situación y estado de los sistemas de seguridad, etc.), así como controlar a los moradores (saber quién se encontraba en cada momento en la vivienda)".

¿Qué información le suministró a la banda?

La Fiscalía tiene claro que los acusados "lograron conocer cuál era la concreta distribución del inmueble, la ubicación de los dormitorios, a quién correspondía cada uno y en cuál de ellos se encontraba la caja fuerte; igualmente sabían que la puerta principal sufría de deficiencias en el sistema de cierre, así como que los sistemas de alarma no estaban conectados y que las cámaras de seguridad distribuidas por el perímetro del inmueble no funcionaban".

De lo que ocurrió dentro de la casa, la Fiscalía no duda en calificar de "terror" y "estado de pánico" la situación que vivieron las cinco víctimas -además de María del Monte, se hallaban en la casa la hija de la periodista Inmaculada Casal y su marido, así como la empleada-, que recibieron incluso varias amenazas de muerte.

La Fiscalía sostiene que los ladrones se emplearon con"contundencia y agresividad" para despojar a las víctimas de sus teléfonos móviles y tal fue esa contundencia que los moradores "presenciaron la escena paralizados como consecuencia del terror" que les habían generado, llegando a escuchar como uno de los inculpados les decía "tened cuidado que éste -refiriéndose a otro de los acusados- mata", viendo cómo los atracadores arrancaban los cajones tirándolos al suelo, haciéndose con sus móviles, un reloj Cartier y otros efectos.

El relato del Ministerio Público señala igualmente cómo los asaltantes exigieron a Inmaculada Casal "con gritos, empujones y golpes" que abriera la caja fuerte, ya que los encartados "sabían que la misma conocía la contraseña. Era tal el estado de pánico que la misma fue incapaz de poner correctamente las claves, bloqueando la apertura, lo cual provocó la ira de los acusados, quienes la imprecaron con expresiones como 'te la has dado de lista, tú esto lo vas a pagar, que sepas que éste -refiriéndose a otro de los asaltantes- te va a matar'".