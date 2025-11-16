La última carta de Antonio Tejado para evitar el juicio y que puede salirle mal

Es la última carta que Antonio Tejado tiene para evitar sentarse en el banquillo en el juicio por el asalto al chalé de su tía, María del Monte, hechos por los que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía de 30 años de prisión, como presunto autor de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso medial con cinco delitos de detención ilegal, por haber retenido a las cinco personas que se hallaban en la vivienda aquella madrugada del 25 de agosto de 2023. La última carta del sobrino de la cantante está ya precisamente en manos de la Audiencia de Sevilla, a la que la defensa ha pedido el archivo de la causa, al considerar que no hay indicios sólidos de su participación en los hechos, ni siquiera como autor intelectual del robo, sino meras "conjeturas e hipótesis". Pero esa última baza puede volverse en su contra.

El pasado 31 de octubre, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, dictó el auto de apertura de juicio oral contra el sobrino de María del Monte y los otros diez procesados por el asalto al chalé de María del Monte. El instructor impuso a Antonio Tejado y al resto de acusados una fianza de 639.725,98 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles en el caso de que fueran condenados, una fianza que tenía que prestar en un plazo de un día.

Una vez que el juzgado ya ha notificado la apertura de juicio oral contra los once procesados por el robo a María del Monte, el juzgado continuará con el último trámite, que es emplazar a todas las defensas para que presenten sus escritos de conclusiones, en los que pedirán la absolución de los procesados al considerar que no hay pruebas de su participación. Cuando el juez reciba estos escritos ya sólo tendrá que enviar el sumario a la Audiencia de Sevilla, donde una de sus secciones penales será la encargada de fijar la celebración de un juicio que, en función de la carga de trabajo del tribunal, tardará todavía muchos meses en señalarse y celebrarse.

Este trámite de envío de las actuaciones a la Audiencia sigue una vía paralela a la de esta última carta que le queda a Antonio Tejado, puesto que otra Sala de la Audiencia hispalense tiene que resolver ahora los recursos de apelación que han presentado varios de los acusados contra el auto dictado en mayo pasado por el instructor en el que decidió procesar a los once investigados por el asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal y en el que calificaba al sobrino de “autor intelectual” del robo por haber facilitado presuntamente a la banda la posibilidad de entrar en el inmueble con la información que habría facilitado, apuntaba el instructor.

Antonio Tejado, citado en Sevilla para notificarle la apertura de juicio oral. / Jorge Muñoz

La defensa de Antonio Tejado decidió en ese momento no presentar el recurso de apelación, después de que el juez rechazara una petición inicial de archivar la causa contra el sobrino. El juez confirmó entonces los indicios racionales que hay contra el sobrino. El magistrado Juan Gutiérrez Casillas rechazó entonces los recursos de los 11 procesados porque entiende que "de lo instruido en la causa existen indicios racionales de la perpetración de los delitos descritos en la resolución recurrida y en el presente auto que determinan la procedencia de acomodar la continuación de la tramitación de la causa a través de las normas de procedimiento abreviado".

La decisión inicial de no apelar a la Audiencia por parte de la defensa de Tejado podría considerarse en principio hasta cierto punto bastante lógica para no recibir un nuevo varapalo, pero tan sólo varias semanas después, el abogado cambió de criterio y, a la hora de responder a los recursos presentados por los otros encausados, presentó un escrito de alegaciones en el que ha vuelto a pedir el archivo de la causa al insistir en que contra el sobrino de la cantante no hay más que meras "conjeturas e hipótesis" policiales.

Obliga a la Audiencia a pronunciarse sobre Tejado

De esta forma, las alegaciones presentadas por Tejado obligan a la Audiencia de Sevilla a tener que pronunciarse sobre las mismas y sólo caben dos opciones: que el tribunal las estimase y acordara el archivo, lo que es del todo improbable; y que las rechace, confirmando uno a uno todos los extremos recogidos por el juez que ha investigado el caso en los últimos dos años.

El propio letrado de la defensa es consciente de las nulas posibilidades de que sus alegaciones prosperen en la Audiencia, habiendo manifestado esta semana que espera que el juicio por el robo "sea lo antes posible. Tenemos ganas de que se haga", ha aseverado.

El problema de que la Audiencia se pronuncie en este momento sobre los indicios contra Antonio Tejado y que hace que muchos juristas se cuestionen en situaciones similares si es conveniente apelar a la Sala es que el tribunal puede "anticipar la sentencia", es decir, construir un relato de los hechos tan contundente que tumbe cualquier posibilidad de salir airoso en el juicio. En cualquier caso, será en el acto de la vista oral donde se dilucidará si hay prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y demostrar en ese caso la culpabilidad de un acusado, según han indicado a este periódico fuentes jurídicas.

María del Monte e Inmaculada Casal. / F. J. Olmo / EP

En el escrito presentado por la defensa, el letrado Fernando Fernández Velo insiste en que no hay indicios que permitan asegurar que los ladrones de María del Monte "poseyeran información privilegiada relativa a la vivienda y su distribución, sobre los sistemas de seguridad instalados en la misma, sobre la localización de la caja fuerte o la existencia de joyas en su interior", información que, por el contrario, la Fiscalía y la abogada de la cantante sí consideran que estaba en poder de los delincuentes y que fue facilitada presuntamente por Antonio Tejado.

Una "investigación retrospectiva", según la defensa

En cambio, el letrado considera que de la investigación practicada se desprende que los ladrones "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilancia sin contar con información privilegiada aportada por terceros en disposición de poseerla". Y pone como ejemplo de que no tenían dicha información el hecho de que confundieran la caja fuerte con una nevera pequeña y de color rojo que había en el dormitorio principal de la vivienda asaltada en la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Además, sostiene que no hay "ningún indicio" que acredite que el sobrino de María del Monte facilitó información privilegiada a los asaltantes, ya sea "de manera consciente o inconsciente", o que facilitara a alguien información relativa a la vivienda o sobre alguno de sus moradores, habituales o esporádicos. "En ningún caso la investigación ha llevado de manera natural a la persona de mi representado, sino que más bien, tras el hallazgo casual de la relación entre Antonio Tejado y Arseny Garibyan en una exploración del perfil de este último en Instagram, da comienzo una investigación retrospectiva con respecto de Antonio Tejado", señala la defensa.

El letrado insiste en que no se ha aportado "un solo indicio sólido sobre la participación de Antonio Tejado en los hechos facilitando información de ningún tipo, así como tampoco se obtiene ningún indicio de que el resto de investigados hubiera tenido en algún momento información como la que se pretende atribuir como facilitada por Antonio Tejado".

La entrega del perro a su tía

De esta forma, prosigue, "no existe ningún indicio que vaya más allá de conjeturas e hipótesis que indique que en algún momento Antonio haya facilitado información de cualquier tipo sobre la vivienda o sobre la información extraída de las conversaciones que mantenía con su tía o con Inmaculada Casal que giraban siempre en torno a la logística relativa a la entrega que un cachorro que María del Monte había solicitado a Antonio y que desde hacía un tiempo este tenía consigo".

Por tanto, la insistencia, la intensidad y las preguntas de Antonio en las conversaciones con la pareja obedecía, según la defensa, a la "necesidad imperiosa de entregar el perro. El resto, de nuevo, meras hipótesis".

Concluye la defensa afirmando que los indicios reunidos sobre la participación de Antonio Tejado en los hechos investigados "no son tales, sino que son meras hipótesis y deducciones que no pueden superar el juicio indiciario propio de esta fase".