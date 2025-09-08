El juez confirma los "indicios racionales" contra Antonio Tejado y los otros diez procesados por el robo a María del Monte

El proceso contra Antonio Tejado sigue su marcha hacia el banquillo de los acusados. Después de conocer que su tía, María del Monte, ha solicitado una condena para él de 28 años y medio de prisión por su presunta participación como autor intelectual del asalto a su vivienda, el juez acaba de dictar un nuevo auto en el que, como era previsible, rechaza el recurso que su abogado había presentado contra su procesamiento, en el que había solicitado el archivo de la causa. En cambio, el instructor ha confirmado los "indicios racionales" contra Antonio Tejado y los otros diez investigados, muchos de los cuales ya han recurrido su procesamiento ante la Audiencia de Sevilla, que será la que tendrá la última palabra sobre el caso.

En el nuevo auto, que tiene fecha del pasado 4 de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico, el juez Juan Gutiérrez Casillas rechaza los recursos de los 11 procesados porque entiende que "de lo instruido en la causa existen indicios racionales de la perpetración de los delitos descritos en la resolución recurrida y en el presente auto que determinan la procedencia de acomodar la continuación de la tramitación de la causa a través de las normas de procedimiento abreviado".

El magistrado insiste en que de la investigación desarrollada por la Guardia Civil "se infiere racionalmente" la perpetración de los delitos y, por tanto, al existir esos "indicios racionales de su comisión, procede la desestimación de los recursos". El juez matiza que el auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado "se sustenta en indicios racionales y no suponen una sentencia de condena, de modo que los elementos de pruebas alegados en relación a la exculpación de los investigados deberán tener virtualidad en sede de juicio oral".

Los indicios racionales no suponen una sentencia de condena", asegura el instructor

En el recurso de Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte insistía en su inocencia, alegando precisamente que no había indicios de su presunta participación en los hechos y, en concreto, de que diera "información privilegiada" a los ladrones facilitando la entrada en la vivienda, comunicando cuándo estaría su tía para que les abriera la caja fuerte y describiendo el interior de la casa.

El juez sostiene, en cambio, que el sobrino de la cantante estaba “concertado con el resto de los involucrados“ y “facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior“.

Además, Antonio Tejado -proseguía el juez en esa resolución ahora confirmada- para posibilitar el robo, “comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte, en orden a sustraer efectos y dinero en efectivo”.

El sobrino de la popular cantante es “autor intelectual“ del robo junto a su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, y por ello, Tejado “les describió a tal efecto las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio”.

Nueve investigados participaron materialmente en el asalto

El juez sí que ha estimado uno de los recursos presentados, en concreto, el de la acusación particular que ejerce María del Monte, que había pedido que se ampliara a nueve el número de los investigados que acudieron aquella madrugada a la vivienda asaltada y participaron en la ejecución material del robo. La acusación discrepaba, de esta forma, de los roles que el juez atribuyó a otros cuatro investigados -J. M. T. C. M. C. R., A. J. R. R. y J. F. N. D.-, y que en su opinión también habían intervenido aquella madrugada junto a los cinco individuos que irrumpieron en la vivienda y retuvieron a las víctimas hasta hacerse con el botín de la caja fuerte.

A esta petición de la acusación se adhirió la Fiscalía de Sevilla y ahora el magistrado ha concluido que estos cuatro sospechosos "igualmente participaron y colaboraron en los hechos del robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso en el ámbito de una organización criminal con detención ilegal y causación de lesiones" a los moradores de la vivienda, precisa el auto.

También estima la petición de la Fiscalía de concretar el auto incluyendo el resultado de las entradas y registros practicados el 9 de febrero de 2024 en los domicilios de los procesados, entre ellos, el de Antonio Tejado, al que intervinieron su teléfono, dos dispositivos GPS, una consola de videojuegos y un "cuaderno pequeño con anotaciones manuscritas en el que se incluye una especie de mapa o croquis en su interior", así como una motocicleta.

De la misma forma, el juez ha aceptado la petición de la acusación pública para abrir unas nuevas diligencias previas para investigar a uno de los 11 investigados, M. A. G. T., por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, después de que en el registro realizado en su domicilio con motivo de la denominada operación Abgena -que detuvo a los presuntos autores del asalto al chalé- fuesen incautadas 128 plantas de marihuana, con un peso bruto aproximado de 6,6 kilos.