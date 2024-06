Los padres de Marta: "Se ampara más al sinvergüenza que a la víctima"

Con mucha indignación pero con la esperanza de que el Tribunal Supremo vuelva a condenar al Cuco y a su madre. Los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, han ofrecido este viernes una rueda de prensa a las puertas de su domicilio para valorar la sentencia de la Audiencia de Sevilla que ha absuelto a Francisco Javier García Marín y a su madre, Rosalía García, de la condena de dos años por haber mentido en el juicio contra Miguel Carcaño por el asesinato de su hija. "Se ampara más al sinvergüenza que a la víctima", ha afirmado Eva Casanueva, que ha lamentado que éste es el mensaje que se está trasladando a la sociedad con esta sentencia de la Audiencia de Sevilla.

En un tono muy crítico, tanto Antonio como Eva han criticado el fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, recordando que no es el primer varapalo que la Justicia les da en estos 15 años que han transcurrido desde el asesinato de Marta, el 24 de enero de 2009. "Hace muchísimo tiempo que dejé de creer en la Justicia, hay jueces buenos, hay jueces malos y por desgracia en el caso de mi hija ha tocado todo lo peor. Salas malas, jueces ineptos o jueces que se dejan llevar no sé por qué, porque todo lo que ha habido en el caso de mi hija han sido incongruencias una detrás de otra y palos a la familia", ha afirmado la madre de Marta.

Eva Casanueva ha recordado que la familia de Marta lo único que quiere defender es el hecho de que tras el asesinato de su hija, "ha habido muchos implicados y hasta la fecha de hoy yo no sé dónde está mi hija y ni siquiera sé como la mataron, y es una vergüenza para este país que haya un sistema y unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana", ha aseverado la madre, que ha pedido a los legisladores que "se pongan las pilas" porque, ha insistido, "se defiende más al criminal que a la víctima y la víctima no sólo es Marta, sino toda la sociedad que pide Justicia y no ve que en el caso de mi hija la haya".

La madre del Cuco "se ha reído de la Justicia desde el primer momento"

En este sentido, ha añadido que la Justicia siempre actúa "a beneficio del sinvergüenza, se ampara más al sinvergüenza que a la víctima, eso es lo que le llega a la sociedad, a los que somos analfabetos en legislación, los que no hemos estudiado Derecho y los que nos tenemos ni idea de la Justicia. Lo que llega al ciudano de a pie, al inculto que no sabe nada de esto es que hay una señora, una sinvergüenza que se ha reído de la Justicia desde el primer momento", cuando se "saltó una orden de alejamiento y no pasó nada", cuando "alteró el orden de la testifical porque le interesaba a ella", cuando hizo "ese paseíllo en silla de rueda" en el juicio a Carcaño para testificar antes de su pareja. "Se ha reído de un sistema legal completamente, pero no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a la sociedad? Mentir vale, no te pasa nada; miente, haz lo que dé la gana que no pasa nada, ese es el mensaje que se está dando a la sociedad inculta que no sabemos de leyes", ha subrayado Eva Casanueva.

Los padres de Marta han indicado asimismo que el caso de su hija no es el único porque siguen viendo que va a pasar lo mismo "cuando haya mayores y menores implicados, vamos a tener la misma porquería de sistema".

Sobre la argumentación de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla, Antonio del Castillo ha dicho que está "llena de paja, mentiras y falacias", refiriendo que la paja es toda la jurisprudencia que recogen los 46 folios de la resolución para llegar a la absolución del Cuco y su madre, y señalando que cuando el Cuco declaró en el juicio su sentencia por el delito de encubrimiento era firme y por tanto estaba obligado a declarar como testigo y a decir la verdad. Y como tanto el Cuco como su madre reconocieron posteriormente que habían mentido en aquella declaración, la sentencia debía de ser condenatoria porque "la sentencia se tiene que atener a esto", ha aseverado el padre de Marta mostrando con su mano un ejemplar del Código Penal.

El padre ha dicho que no se esperaba esta sentencia porque, pensaba que podían modificarla, que los condenaran a una pena inferior, que incluso pudieran eludir la cárcel, perono esperaba una "sentencia absolutaria en la vida". Eva Casanueva, en cambio, sí lo esperaba. "¿Alguna vez en 15 años nos han dado la razón?", se ha preguntado.

Antonio pensó en poner una denuncia por prevaricación

Muy enfadado Antonio del Castillo ha criticado que se haya tardado dos años para llegar a esta sentencia y ha confesado que su primer impulso ayer cuando conoció a primera hora la decisión de la Audiencia fue acudir "al Palacio de Justicia a poner una denuncia sobre el artículo 404 del Código Penal", que contempla los delitos de los funcionarios públicos, pero ha dicho que "lo pararon su mujer y su abogada".

A pesar de todo, el padre confía en que el Tribunal Supremo les dé la razón en el recurso de casación que va a presentar su abogada, Inmaculada Torres. "En el Supremo no sé, si tenemos que llegar al Tribunal Constitucional, fijo que no", ha indicado Antonio del Castillo, que se ha referido a las recientes decisiones del tribunal de garantías sobre el caso de los ERE, "una ex ministra por el Tribunal Constitucional absuelta y proximamente veremos también a dos ex presidentes".