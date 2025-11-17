El pleito interminable del tanatorio: Una empresaria logra diez sentencias favorables en más de 12 años

El caso de la Sala de Duelos María Auxiliadora de Fuentes de Andalucía va camino de entrar en el libro guinness de los récords. La empresaria Ana Rosa Villar lleva más de 12 años pleiteando con el Ayuntamiento de esta localidad sevillana, por las numerosas trabas administrativas con las que se ha topado después de poner en marcha en el verano de 2013 un establecimiento que cuenta con dos salas de velatorio, tras haber estudiado el mercado y comprobar que este servicio no existía en su pueblo, según relata a este periódico.

Ana Rosa Villar se vio obligada a recurrir "una y otra vez a la Justicia" para que el establecimiento pudiera abrir sus puertas -le habían denegado la licencia "de manera arbitraria"- y posteriormente prestar los servicios funerarios con normalidad. "Desde noviembre de 2013, siempre con el mismo alcalde, Francisco Martínez Galán, a la cabeza, desde el Ayuntamiento no han dejado de hostigarme para intentar hacerme desistir con el objetivo de que yo cerrara el establecimiento, vulnerando incluso las normas de la libre competencia para ello, y violando los requisitos de la contratación pública. Y todo ello porque nunca quise aceptar el ofrecimiento que me hicieron a través de un intermediario para dejar entrar en el proyecto empresarial a personas que decían estar vinculadas con el propio alcalde", asegura Ana Rosa Villar.

"A pesar de todas las contundentes sentencias a mi favor, el Ayuntamiento continúa practicando una política funeraria que me impide desarrollar mi actividad con normalidad, puesto que no respeta la libre competencia", añade.

Esta situación, prosigue Ana Rosa Villar, tuvo un nuevo hito este verano, cuando tras haber logrado una nueva sentencia a su favor, en este caso la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del recurso de apelación contra la sentencia que condenó al Consistorio a indemnizarla con 109.146 euros por no permitirle abrir la sala de duelos, el alcalde convocó un pleno extraordinario en agosto para "asumir por completo la gestión directa de todos los servicios funerarios, que quedaban de este modo municipalizados, y ofrecidos con carácter gratuito, sin esperar siquiera a que se pronuncie la Audiencia de Sevilla sobre la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, de ordenar al Ayuntamiento que dejara de prestar los servicios de tanatorio en la forma en que lo está haciendo, es decir, con carácter gratuito".

En dicho Pleno, de nuevo, se volvió a cargar contra la empresa, al afirmar que con esta medida “se evitan los abusos” y acusó a la oposición de “ponerse del lado de los intereses de un privado”. "Como si no hubieran existido los 11 contundentes pronunciamientos judiciales contra la Corporación y su Alcalde", recuerda la empresaria.

Actualmente, el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía tiene recurrida ante la Audiencia de Sevilla otra sentencia favorable a Ana Rosa Villar del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, de 28 de noviembre de 2023, que consideró probado que "la prestación del servicio de tanatorio, tal y como se viene llevando a cabo por la demandada (el Ayuntamiento), constituye un acto de competencia desleal, venta a pérdidas con el fin de eliminar a los competidores, en consecuencia, procede estimar las pretensiones de la demandante, declarando su deslealtad y condenado a la demandada a cesar en su prestación".

La empresaria ha denunciado la "injusticia" de su situación. "Pese a haber ganado todos los pleitos que me he visto obligada a interponer, y tras más de doce años después de iniciar mi proyecto, el Ayuntamiento, en clara desviación de poder y por motivos espurios, continúa impidiéndome desarrollar mi actividad de Sala de Duelos con normalidad, en contra de las normas de la libre competencia. Siempre he obtenido sentencias favorables (afortunadamente he contado y cuento con una eficaz defensa jurídica), en muchos casos incluso en segunda instancia, dado que el Ayuntamiento viene recurriendo por sistema las sentencias que va perdiendo contra mí, lo que sigue implicando más condenas en costas que pagamos todos los vecinos de la localidad".

Por último, Ana Rosa Villar lamenta la actitud de los responsables municipales. "Sólo soy una simple ciudadana de a pie, que pretendía ganarse la vida dignamente al frente de mi propia empresa como pequeña empresaria autónoma, hasta que decidí enfrentarme al Ayuntamiento. En ese momento empezaron todos mis problemas, y a día de hoy sigo luchando".

La empresaria tiene diez sentencias y un auto a su favor de los juzgados de lo Contencioso-administrativo números 3, 8, 10, 12; así como del juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, y hasta cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).