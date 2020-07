Anticorrupción pide seis años de cárcel al ex presidente de Invercaria por los 100.000 euros de préstamo a una empresa

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y el que fuera administrador de la sociedad mercantil Badennova S.L. por el préstamo participativo de 103.000 euros concedido por Invercaria a dicha sociedad en diciembre del año 2009, según informa la oficina de comunicación del TSJA.

El juez ha dictado este auto después de que hayan presentado sus respectivos escritos de acusación la Fiscalía Anticorrupción, el PP-A y la Agencia Idea, mientras que por parte de la representación procesal de Inverseed se ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama para el ex presidente de Invercaria seis años de cárcel y quince años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, mientras que para el que fuera administrador de la sociedad pide dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.

Asimismo, la Fiscalía solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Agencia Idea en la cantidad de 109.998 euros por los perjuicios causados, considerando a la empresa Badennova responsable civil subsidiario.

Por otro lado, el instructor decretó el sobreseimiento provisional parcial y el archivo parcial de las actuaciones contra otros dos investigados al considerar que "no queda debidamente acreditado que por parte de estos investigados hubiesen existido colaboración o participación de ningún género en la perpetración de delito alguno".

Según el auto, Invercaria concedió en diciembre de 2009 un préstamo de 103.000 euros a esta empresa maagueña dedicada al sector de los vehículos, constituida en mayo de ese mismo año sobre la base de un plan de negocios de 42 páginas de fecha 20 de abril de 2009 "sin determinación del suscriptor del mismo".

El juez expone que, en Invercaria, "solo consta" como documentación acreditativa que pudiera haber sido tenida en consideración en orden a la concesión del préstamo una ficha de entrada, un documento "que hace referencia a una reunión celebrada el 2 de julio del año 2009" en la que participaron ambos investigados y el director del Departamento de Promoción de Invercaria, un informe de una reunión de 17 de septiembre de 2009 y un informe de evaluación técnica "doblemente fechado".

Sin propuesta de inversión

En este sentido, el instructor asevera que "no aparece ningún documento o acto alguno de aprobación del proyecto", de forma que "no existió propuesta de inversión en la que se sustentara la aprobación de un préstamo participativo en condiciones más favorables a las habituales de mercado en un momento en el que realmente, cuando se concede, no existía un prototipo de dispositivo de regulación de velocidad de los que vehículos, que era el objeto y el contenido esencial de la financiación pretendida y que fue concedida por su propia autoridad" por el expresidente de Invercaria.

Conocía las carencias del proyecto

El juez añade que, en el momento de la concesión del préstamo, el expresidente de Invercaria "era ya sabedor de carencias en el proyecto objeto de financiación y de irrealidad en el alcance de la valoración de la patente que constituía el capital social" de Badennova, "a pesar de lo cual se otorgó escritura pública de concesión del préstamo”, todo ello "sin que el proyecto de financiación" en la mercantil "fuera analizado por los técnicos de los departamentos técnicos de Invercaria de promoción y de análisis e inversión, y así sin seguirse el plan director que determina el funcionamiento interno" de Invercaria.

Para finalizar, el instructor señala que Badennova "no pagó" a Invercaria el préstamo en su vencimiento e intentó "renegociar y novar su préstamo", a lo que se suma que "su facturación fue muy insuficiente, alcanzando un importe solo de 30.000 euros", y que el producto final "era deficiente desde el punto de vista técnico", ya que los badenes reguladores de la velocidad de los vehículos, finalidad de la financiación, "se fracturaban y no desempeñaban su finalidad". Finalmente, "el perjuicio causado al erario público andaluz ascendió a la suma de 109.998 euros”, concluye el magistrado.

El ex presidente de Invercaria ya fue condenado a tres años y medio de cárcel por un ayuda de 100.000 euros a Aceitunas Tatis "sin petición formal, ni análisis técnico-financiero y sin adoptar los trámites y estudios previos procedentes", según recogía la sentencia del primer juicio de la macrocausa de Invercaria, celebrado el pasado mes de marzo.

El tribunal condenó entonces al ex presidente de la sociedad pública por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Asimismo,la ex administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, fue condenada a dos años como inductora de esos delitos.