Un preso agradece a un juez que lo enviara a prisión porque ha rehecho su vida

Un preso ha enviado una curiosa carta de agradecimiento al juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, en la que muestra su satisfacción por haberlo enviado a la cárcel hace cinco años, una decisión que según explica el propio reo comenzó a "cambiarle la vida" y "su visión del mundo", y durante su larga privación de libertad ha podido completar sus estudios y comprender que el esfuerzo de una persona es "el fruto y la mejor recompensa".

En la misiva, el preso comienza dándole las gracias por la decisión que "aquel 12 de marzo de 2014" adoptó el juez al enviarle a prisión. "Quizás usted podrá pensar ¿este hombre está loco? ¿agradecer entrar en prisión?", escribe el reo, que a continuación reitera su gratitud. "He de decirle que gracias a esa decisión que usted tomó hace cinco años y cinco meses, mi vida comenzó a cambiar; hoy, después de un periodo de más de 2.000 días recluido, la visión de la vida, la visión del mundo y la visión de mi vida, es absolutamente distinta al horizonte que tenía en aquellos momentos".

A continuación, el preso narra al juez cómo durante estos años en la cárcel ha sacado adelante sus estudios de Enseñanza Secundaria y actualmente cursa Bachillerato y el acceso a la Universidad, "con una proyección hacia las ciencias sociales y creyendo en la Justicia, la que a mí me cambió la vida y me sacó de un infierno particular que tenía en aquellos momentos", asevera el joven, que le cuenta asimismo al juez que todo ha sido posible a raíz de su entrada en prisión.

La misiva acaba reiterándole las gracias porque, según el reo, el juez "ha creado una vida nueva, aceptando la justicia y los valores pro-sociales, respetando la legalidad y entendiendo que el esfuerzo de una persona es el fruto y la mejor recompensa que uno puede cosechar". Por último, el recluso comenta que algún día espera poder "acercarse" al juez para agradecerle en persona lo que ha hecho por él.

La carta fue subida a las redes sociales, en concreto a twitter, por el propio magistrado para, según ha comentado David Candilejo a este periódico, quería ofrecer el "punto de vista humano" de los jueces. El tuit del magistrado se ha hecho viral, ha sido visto por más de 376.000 personas y supera los 108.000 comentarios.

David Candilejo colgó ayer el tuit y al rato se "arrepintió" porque, según confiesa, le dio "pudor", dado que lleva 15 años en la judicatura y siempre ha preferido mantener una distancia con la prensa y en todo este periodo no había concedido ninguna entrevista.

El magistrado recuerda que en el caso del reo que le ha enviado carta se trataba de un joven que era conocido en la localidad sevillana de Coria Del Río por la comisión de frecuentes robos, ligados a un problema de drogadicción que padecía. Acordó su ingreso en prisión preventiva, porque en aquella época estaba en un juzgado de Instrucción de la localidad, y lo encarceló provisionalmente por uno de eso robos, las condenas llegarían más tarde.

"Hay que darse cuenta de que los presos son personas, sin perder de vista a la víctima, que es lo prioritario", ha señalado el juez David Candilejo, que al publicar esta carta en las redes sociales ha querido recordar a la sociedad la finalidad de las penas. "No se nos puede olvidar que la finalidad de la pena es la reinserción la sociedad, la recuperación" de esta persona que en un momento de sus vidas han delinquido.

A lo largo de su trayectoria profesional, ésta es la segunda carta de agradecimiento que el juez David Candilejo ha recibido de un preso. En la anterior ocasión fue otra persona a la que se le había revisado la pena por un cambio legal que le favorecía y se le redujo parte de la misma quien le escribió para felicitarle.

También comenta que en una ocasión, otro joven que tenía problemas con las drogas y lo envió provisionalmente un mes a la cárcel, fue a verlo personalmente, le dio las gracias y le dijo que no volvería a cometer ningún delito, por lo que rehizo su vida y no tuvo más problemas con la Justicia.

Por último, David Candilejo asegura que no es a él a quien deben mostrarle su gratitud. "Hay que darle gracias al señor que se ha reconducido, no a mí", afirmó el magistrado que ha aprovechado la repercusión que ha adquirido este asunto para denunciar la "falta de medios" con la que trabajan a diario los jueces y que hace que muchas veces la Justicia llegue de forma tardía.