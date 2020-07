El juez envío a prisión al "Patas Largas" por el "patente" riesgo de fuga

El juez de Instrucción de Dos Hermanas ha enviado este jueves a prisión a Antonio García Hernández, alias Patas Largas, hermano de Ricardo el Pollino -que ha sido enjuiciado por el triple asesinato de Dos Hermanas-, por el "patente" riesgo de fuga, la "elevada pena de prisión" que podría imponérsele como cabecilla de la organización de narcotráfico desmantelada y para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos similares.

En el auto de prisión, al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que de las investigaciones practicadas se desprende "indiciariamente" que el Patas Largas es el cabecilla de una organización que tiene como fin principal actos que permiten "promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, valiéndose para ello de la participación de personas, investigadas en la causa, a las que distribuye distintas tareas tales como la preparación, recogida y posterior distribución de dichas sustancias a consumidores de la zona". Según el auto, el hermano del Pollino "lidera" la venta de drogas al menudeo en la zona, "abasteciendo el punto de venta de drogas y dirigiendo y organizando a las personas que con él colaboran en dicha actividad delictiva".

El juez recuerda que, según las investigaciones policiales, desde abril pasado se ha detectado un importante trasiego de vehículos y personas que de forma continua entran y salen del domicilio ubicado en la calle Marbella 27 de Dos Hermanas, a los que se les ha intervenido sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, fenacetina y heroína, por lo que consideran esta vivienda como la de venta habitual de la droga.

Además, el Patas Largas se serviría de otra vivienda para "guardar la droga", ubicada en la calle Azofairón 163 de Dos Hermanas, donde fueron encontrados efectos como "recortes de papel de los que usualmente se utilizan para empaquetar dosis y una balanza de precisión con resto de sustancias".

Y en la vivienda del número 177 de la misma calle Azofairón, residencia habitual del hermano del Pollino, fueron hallados 7.076 euros, dinero que el juez entiende que podría proceder del narcotráfico, si bien el investigado ha asegurado que el dinero procede de la venta de una casa. "La implicación y posición que ocupa el investigado en el organigrama delictivo se fundamenta en base certera y sólida, sustentada por unos datos fácticos que arroja la línea de investigación policial llevada a efecto, la cual dio como resultado positivo las entradas y registros practicados y el resultado de los seguimientos llevados a cabo, que avalan la tesis policial", sostiene el auto de prisión, que considera que la versión exculpatoria del Patas Largas "no es creíble ni verosímil".

La defensa del hermano del Pollino ha destacado que éste se entregó voluntariamente "cuando se enteró de que la Policía lo estaba buscando", y ha considerado que el auto de prisión no está justificado, porque la misma resolución dice que "hay indicios, pero no hay ninguna prueba directa".

De la misma forma, la defensa hace hincapié en que los domicilios donde se llevó a cabo la entrada y registro no son de él -tampoco son el domicilio donde se produjo el triple asesinato-, puesto que han registrado cinco domicilios que no tienen relación con él, y además en su casa "no hay absolutamente nada" de droga ni de otros efectos, negando igualmente que tuviera un sistema de vigilancia en su domicilio.