A prisión los dos hombres detenidos por el doble homicidio de Carmona

Los investigadores de la Guardia Civil entran en los juzgados de Carmona, este miércoles al mediodía.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Carmona ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos varones detenidos este pasado fin de semana tras presuntamente matar a dos personas y herir de gravedad a una tercera en esta localidad.

Los dos detenidos están investigados por dos presuntos delitos de homicidio y un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Durante sus respectivas comparecencias judiciales, ambos han prestado declaración.

La causa la investigará este órgano judicial porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.