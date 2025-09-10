Los asesinos de Carmona tiraron la escopeta al río tras el tiroteo mortal

Así ha sido el operativo de la Guardia Civil para recuperar el arma empleada en el doble crimen de Carmona

La Guardia Civil ha localizado el arma supuestamente utilizada en el doble homicidio y tentativa de homicidio ocurridos el pasado sábado en la urbanización Los Nietos de Carmona, donde dos personas fueron asesinadas a tiros y una tercera resultó herida de gravedad.

La investigación, que continúa activa, se había centrado en las últimas horas, tras la detención de dos sospechosos como presuntos autores del doble crimen, en la localización del arma empleada al considerarla una prueba fundamental para el total esclarecimiento de los hechos.

Tras recabar indicios que apuntaban a que los autores se habían deshecho de la pistola arrojándola al río, la Guardia Civil activó este lunes un dispositivo especial de búsqueda en zona fluvial. En el operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), unidades del Servicio Cinológico con guía canino especializado en localización de armas, patrullas de Seguridad Ciudadana y agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) encargados del caso.

La operación de rastreo fue especialmente compleja, ya que las corrientes del Guadalquivir podrían haber desplazado el arma varios metros desde el punto original. No obstante, "la intensa labor del equipo subacuático permitió finalmente localizar y recuperar el arma, que será ahora analizada como prueba pericial", puntualizan fuentes del Instituto Armado.

En paralelo, la Guardia Civil detuvo el domingo, apenas 24 horas después, a dos hombres de 39 y 27 años como presuntos autores del tiroteo. Los arrestos se produjeron en Sevilla capital, en el barrio del Polígono de San Pablo, donde ambos se ocultaban tras huir de la escena del crimen.

El suceso, que conmocionó a los vecinos de esta zona rural carmonense, tuvo lugar poco antes de las 16:00 horas del sábado. Uno de los cuerpos fue hallado a las puertas del establecimiento, otro en el interior de la barra y la tercera víctima, con heridas graves, en una vía de acceso cercana. Esta última fue evacuada de urgencia en helicóptero a un centro hospitalario.

La investigación se activó de inmediato, y las primeras pesquisas permitieron identificar rápidamente a los presuntos agresores. Según fuentes del caso, los detenidos pertenecen a una familia residente en Sevilla, y se escondían en domicilios conocidos del entorno.

Durante la detención, uno de ellos intentó escapar por una ventana usando sábanas atadas, pero fue interceptado por los agentes. Posteriormente, el segundo sospechoso fue localizado y arrestado en una operación simultánea. Ambos se encontraban ocultos, lo que, según la Guardia Civil, evidencia la rapidez y eficacia del dispositivo desplegado, que evitó su fuga.

A lo largo de la jornada del lunes se practicaron también varios registros domiciliarios con el objetivo de recabar pruebas adicionales. Las autoridades barajan como posible causa del crimen enfrentamientos previos entre las partes implicadas.

Los dos detenidos y el arma recuperada han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº3 de Carmona, que lleva el caso.