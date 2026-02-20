El sindicato de interinos Justicia en Acción la suspensión parcial de la adjudicación de destinos en Andalucía para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa

El Sindicato de Interinos de Justicia en Acción ha denunciado que ser aspirante en Andalucía a la Administración de Justicia en un proceso de estabilización Ley 20/21 "es un deporte de riesgo". El Sindicato SIJEA expresa su preocupación por la suspensión parcial de la adjudicación de destinos en Andalucía para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, prevista para el 19 de febrero. En el resto de territorios, la adjudicación continúa según lo previsto.

Según SIJEA, La mayoría de los afectados "son mujeres interinas con años de experiencia, muchas en situación de abuso de temporalidad". Habían superado todos los criterios de valoración y estaban a punto de tomar posesión como funcionarias de carrera, "tras años de espera y preparación". La suspensión ha truncado la incorporación inmediata, generando incertidumbre y agravio comparativo con otros territorios.

"Aunque la medida judicial se ampara en el cumplimiento de resoluciones y respeto a la legalidad, la gestión de la Consejería de Justicia ha provocado un daño directo a las personas", según el sindicato.

La oferta de plazas realizada sin la debida dilación, "ha generado un retraso innecesario y una paralización que afecta a los derechos y planes profesionales de los aspirantes ( Concurso y Concurso Oposición)", señalan. SIJEA considera que los desajustes administrativos "no pueden pagarse con la incertidumbre y la pérdida de oportunidades de quienes ya habían cumplido todos los requisitos".

"La prioridad debe ser garantizar la incorporación inmediata de los aspirantes afectados, con transparencia y respeto a la legalidad", afirman Como vías de solución, entre el sindicato piden la adjudicació "de forma inmediata la incorporación de quienes ya habían superado la valoración y estaban listos para tomar posesión", indican. Otra de las opciones es "cumplir la sentencia judicial en futuras ofertas de plazas, garantizando transparencia y equidad e iformar de manera clara a todos los aspirantes sobre plazos y criterios de adjudicación, evitando prolongar la incertidumbre", añadió.

SIJEA exige una solución inmediata, para que los aspirantes puedan incorporarse como Funcionarias de Carrera sin más retrasos y con la estabilidad que les corresponde por derecho.

En la publicación de la adjudicación en el BOE se realiza una referencia a Andalucía: "Nombrar funcionarios y funcionarias de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, a los opositores y las opositoras que se relacionan en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden, que por las puntuaciones obtenidas en las fase de concurso les corresponde para su integración en el Escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, que se corresponden con los incluidos en el anexo I de la Orden PJC/1329/2025, de 5 de noviembre, a excepción de los que se recogen en el anexo II de esta orden que han sido excluidos expresamente por no cumplir con los requisitos establecidos en la base 8.3 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre y de los *aspirantes del ámbito territorial de Andalucía* cuyo nombramiento se llevará a cabo posteriormente , como consecuencia de la suspensión cautelar dictada mediante auto de la Sección de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla en lo referente a la adjudicación de las plazas ofertadas por parte de la susodicha Comunidad".