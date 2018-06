El tribunal fija una sesión más para no dilatar más las declaraciones de los testigos

El tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE ha anunciado este martes que a partir de la próxima semana se celebrará una sesión más de tarde, todos los lunes, para "no dilatar más" las declaraciones de los testigos, a la vista del ritmo que llevan las sesiones, en las que en el mejor de los días entran dos testigos.

El inicio de la 76 sesión de este juicio, que comenzó en diciembre de 2017, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha tomado la palabra para anunciar la decisión de la Sala de incorporar una sesión más al calendario del juicio, que a partir de ahora seguirá celebrándose de lunes a miércoles, pero habrá sesiones de tarde todos los lunes y miércoles.

El magistrado ha justificado la medida en el retraso de las declaraciones de los testigos, dado que de los 150 que deben comparecer en la vista oral, hasta el día de hoy sólo han rendido testimonio 49 personas. "A este ritmo no podemos terminar,no podemos dilatar más esto", ha afirmado Calle Peña, que ha puesto como ejemplo que la Audiencia de Cádiz está "preguntando" por la finalización del juicio de los ERE, dado que tiene que señalar el juicio por el caso Quality Food que no puede hacerlo hasta que acabe esta vista oral porque coinciden hasta cuatro abogados personados en el juicio de los ERE.

El presidente también ha pedido especialmente a los letrados de la defensa que limiten sus preguntas cuando un testigo está manifestado una posición "firme", señalando que ponerle de manifiesto lo que ha dicho otro testigo que ha declarado con anterioridad, no va a servir más que para que el testigo se "reafirme" en su declaración. A juicio del tribunal este tipo de preguntas pueden "eliminarse", sin que esto suponga "merma alguna del derecho de defensa", ha concluido.

Ninguna de las defensas ha intervenido tras el anuncio del tribunal para mostrar su disconformidad con el incremento de las sesiones del juicio en una tarde más.