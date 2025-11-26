La UCO se incauta de todo el correo oficial de Rafael Pineda en la Delegación del Gobierno en Andalucía

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan a Rafael Pineda, hasta hace poco jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, se han incautado de su cuenta de correo oficial en la institución, en el marco de la investigación abierta por la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, en la que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, relacionados con presuntos favores a un empresario investigado por su supuesta vinculación con el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y con la venta a una empresa de la mujer de Pineda de una parcela de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisesa).

Según han confirmado a este periódico fuentes del caso, varios funcionarios de la UCO se personaron el pasado lunes en la sede de la delegación del Gobierno en Andalucía, autorizados por la juez del caso, para clonar la cuenta de correo oficial que Rafael Pineda utilizaba. Los agentes solicitaban en concreto todos los correos electrónicos desde el año 2015, si bien Pineda ocupó el cargo de jefe de gabinete entre junio de 2018 y agosto de 2025, por lo que la información disponible sólo sería de ese periodo concreto de más de siete años. En cualquier caso la información solicitada abarca miles de correos electrónicos, han precisado las fuentes consultadas por este diario.

Los investigadores accedieron de esta forma a los servidores de la Delegación del Gobierno y realizaron el clonado de todos los mensajes enviados y recibidos en la cuenta oficial de Rafael Pineda, de los que hicieron una copia en un disco duro y, a partir de ahora, procederán al análisis de la abundante documentación recopilada.

Este mismo lunes, la UCO también regresó a la sede de Emvisesa para realizar la misma labor en relación con los correos electrónicos del que fuera jefe de la Sección de Terciarios de Emvisesa Daniel M. L., quien recibió un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, tras la operación urbanística por la que se enajenó una parcela en Pino Montano Norte. Esto es lo que asegura un informe remitido por la UCO a la instructora, en el que apunta que en el marco de la investigación a Rafael Pineda se detectaron ciertos "indicios sospechosos" en las actividades de su esposa, Olga P., que es la administradora y única socia de la empresa Higuerón Real Estate, sociedad que fue la adjudicataria de la subasta pública de la mencionada parcela.

Regularización de extranjeros

En el sumario que instruye la juez Pilar Ordóñez figuran otros atestados en los que se describen las supuestas relaciones entre el empresario David R. M. -que ya estaba siendo investigado por el Equipo de Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil en una investigación a una organización criminal dedicada a realizar actividades de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, las estafas agravadas y la falsedad documental- y Rafael Pineda, quienes almorzaron en el restaurante Green House -que regenta David R. M- el 20 de noviembre de 2024.

Las escuchas al empresario, según los investigadores, revelaron posibles delitos de prevaricación y cohecho que apuntaban al entonces jefe de gabinete del Delegado del Gobierno, y al que el primero atribuye que iba a regularizar la situación de un extranjero, al que darían el NIE "del tirón" porque esta persona es "el que manda en Extranjería", llegando a manifestar incluso en conversaciones con terceras personas que le hicieran llegar "todos los documentos de extranjeros que quiera legalizar, ya que él tiene potestad para hacerlo", añade el atestado, que concluye que Pineda estaría "recibiendo de algún modo una dádiva por las gestiones que promete realizar orientadas a la legalización de extranjeros".

Para la Guardia Civil, el empresario David R. M. muestra a lo largo de los pinchazos telefónicos analizados una "total gratitud" con Rafael Pineda, del que llega a afirmar que ha sido un "pilar fundamental para la apertura del Green House". En este sentido, los investigadores dicen que el tono de "vehemencia" utilizado por el empresario "denota un total servilismo que no puede ser considerado sino como una contraprestación por algún trato de favor previo recibido por parte de Rafael", quien según los agentes "no duda en ofrecer su posición para solucionarle" al empresario los problemas que pudiera tener.