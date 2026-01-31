La Fiscalía de Sevilla ha concretado los cargos que inicialmente atribuye al asesino confeso de La Algaba, David A. S., quien en la tarde del domingo 14 de diciembre perpetró el salvaje crimen de Ana Isabel V. N., la mujer que le tenía alquilada una habitación y a la que asestó un total de 480 puñaladas por todo el cuerpo. El investigado volvió a comparecer este viernes ante la juez de Instrucción número 18, en el marco de una vista que prevé la ley del jurado y a la que asistieron además el ex marido y la hija mayor de la víctima, según explicaron a este periódico fuentes del caso.

En esta comparecencia, la fiscal atribuyó un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento a David A. S., en el que ha apreciado una circunstancia atenuante en su conducta, por haber confesado el crimen cuando fue detenido por la Guardia Civil. Lo que no aprecia por el momento el Ministerio Público es otra atenuante por el consumo de drogas que David también alegó al confesar el crimen y es que hasta el momento no se ha realizado ningún informe ni prueba que acredite dicho consumo y el grado de afectación. La acusación pública solicitó a la instructora que tome declaración en sede judicial de los testigos y que se realice el ofrecimiento de acciones a los hijos y al ex marido de la víctima, Ana Isabel V. N.