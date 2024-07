La Audiencia de Sevilla excarcela a los ex consejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo

Los ex consejeros de Innovación y Economía de la Junta Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, respectivamente, quedarán esta misma tarde en libertad, después de que la Audiencia de Sevilla haya acordado su excarcelación -Aguayo disfruta actualmente del tercer grado penitenciario- en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional que han estimado parcialmente sus recursos de amparo y han ordenado que se vuelva a dictar una nueva sentencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera de la Audiencia no ha recibido todavía los fallos de las sentencias del tribunal de garantías referentes al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, por lo que este miércoles no resolverá sobre estos casos concretos, lo que implica que tendrán que pasar una noche más en prisión hasta que mañana se acuerde su excarcelación.