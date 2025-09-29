La custodia compartida y las parejas de hecho, entre los temas de la XXIX Jornadas de Derecho de Familia en Sevilla

Sevilla acogerá los días 2 y 3 de octubre de 2025 las XXIX Jornadas de Derecho de Familia organizadas conjuntamente por la Aeafa (Asociación Española de Abogados de Familia) y el Icas (Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla), estas jornadas se consolidan como un referente nacional para la actualización y el debate en una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico.

El encuentro se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de Sevilla, situado en la calle Enramadilla, números 18-20, y ofrecerá una modalidad dual: presencial y online, permitiendo así una amplia participación. Las jornadas están dirigidas por María Pérez Galván, abogada de familia y miembro de la Aeafa, mientras que la presentación y apertura estará a cargo de María Dolores López Muelas-Vicente, abogada de familia y presidenta de la Aeafa.

El primer día, el foco estará en la custodia y las parejas de hecho con la tendencia al cambio de custodia compartida a individual. En las diferentes ponencias se analizarán las causas de modificación, la trascendental audiencia del menor y la valoración de sus deseos, así como los efectos económicos derivados del cambio en la pensión alimenticia y el uso de la vivienda familiar. Esta ponencia será impartida por Francisco Javier Pereda Gámez, Presidente de la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La jornada seguirá un tema cada vez más frecuente, las consecuencias económicas y patrimoniales tras el cese de las parejas de hecho. La magistrada del Tribunal Supremo, Ángeles Parra Lucán, desgranará cuestiones como las compensaciones económicas (explorando su analogía con los artículos 97 y 1.438 del Código Civil y el enriquecimiento injusto), la liquidación del patrimonio común, las reclamaciones entre convivientes y la acción de desahucio por precario.

La jurisdicción de familia con las nueva ley procesal será la protagonista del viernes 3 de octubre en las jornadas. La mañana del viernes comenzará con el análisis del nuevo juicio verbal de familia. Aquí, Carmen López Rendo Rodríguez, abogada de familia, miembro de la AEAFA y Profesora Titular de la Universidad de Oviedo, expondrá las controversias sobre la aplicación de las reformas, la proposición e impugnación de la prueba, su práctica, los hechos nuevos, y las vistas y conclusiones finales.

Los seis meses de aplicación de la mediación y el arbitrio serán analizados poniendo el foco en el análisis de los Autos de inadmisión y las consecuencias prácticas a considerar antes de la presentación de la demanda. Antonio Javier Pérez Martín, Magistrado del Juzgado de primera Instancia número 7 de Córdoba, será el encargado de este balance.

La tarde del viernes se centrará en las nuevas herramientas tecnológicas y el abogado Víctor Reina Jiménez mostrará cómo introducir la IA en el trabajo diario, qué aplicaciones utilizar (gratuitas y de pago) y presentará ejemplos prácticos. Para terminar, el Foro Abierto, un espacio de debate con la participación de profesionales como Antonia Roncero García (Magistrada de la AP de Sevilla, Sección 2ª de Familia), Antonio Javier Pérez Martín (Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Córdoba), Dolores Azaustre Garrido (Abogada de Familia y miembro de la AEAFA), y María Pérez Galván (Abogada de Familia y miembro de la AEAFA).