El BOE publica el traslado del juez Carlos Mahón a la Audiencia de Sevilla

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el traslado del hasta ahora titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón Tabernero, a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, una de las cuatro secciones penales que están recibiendo el aluvión de juicios de los macrocrausas y que ha provocado una particular diáspora por la sobrecarga de trabajo, con jubilaciones anticipadas y marcha de magistrados a otros órganos unipersonales.

En este caso, no se trata de una nueva marcha de magistrados de las secciones penales de la Audiencia, sino de una incorporación desde un juzgado de Instrucción. El juez Carlos Mahón lleva dirigiendo el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla desde el año 2006 y, entre otros asuntos, fue el encargado de instruir la causa por el intento de soborno a la concejal de Camas (Sevilla) Carmen Lobo, que acabó con la condena del ex alcalde de Camas Agustín Pavón, a los ex ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y al empresario Eusebio Gaviño a 14 meses de prisión y al pago de una multa de 15.000 euros.

Más recientemente, el magistrado investigó la denuncia por falso testimonio contra Javier García Marín, el Cuco, y su madre, por la declaración que hicieron en el año 2011 en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, hechos que van a ser enjuiciados a finales de mayo próximo. Y en la actualidad, el juzgado de Instrucción número 2 también mantiene abiertas una investigación por el intento de cobro de una mordida de cinco millones de euros en la venta de una partida de test de detección del Covid-19 al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El juez Carlos Mahón ingresó en la carrera judicial en el 1991 y actualmente ocupa el puesto 1.565 en el escalafón judicial. Su primer destino fue en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Utrera, y luego pasó a un juzgado de Elche, al juzgado de lo Social número 11 de Sevilla y al de Instrucción número 2 de Sevilla, donde recaló en junio de 2006, por lo que lleva más de 15 años en este órgano.

Las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla también se van a reforzar con la llegada del magistrado José Luis Ramírez Ortiz, hasta ahora destinado en la Audiencia de Barcelona, mientras que la juez Yolanda Rueda Soriano, hasta ahora magistrada de la Audiencia de Barcelona, será la nueva titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga el caso Isofotón y también instruyó la causa por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Nuevos presidentes en secciones civiles

El traslado de este magistrado se ha publicado en el marco de un concurso de traslados que provocará otros movimientos en los jugados de Sevilla. Así, el magistrado Rafael Márquez Romero será el nuevo presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Sevilla, tras la jubilación de Damián Álvarez, mientras que la magistrada Francisca Torrecillas Martínez será la nueva presidenta de la Sección Sexta, ambas del orden civil.

El BOE también ha publicado el cambio de juzgado de la juez Adelaida Maroto Márquez, que pasará de dirigir el juzgado de lo Social número 11 de Sevilla al juzgado de Instrucción número 20.

Además, Miguel Ángel Navarro Robles, magistrado especialista en materia mercantil, actualmente destinado en el juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla pasará a desempeñar la plaza en la Audiencia de Cádiz, en el orden civil, con competencia en materia mercantil, ocupando igualmente plaza de especialista.

La juez Aurora María García Martínez, actualmente en el juzgado de lo Social número 2 de Sevilla pasará a ocupar la plaza de titular del jugado de lo Social número 13 de Sevilla, creado en febrero pasado para intentar paliar la saturación de esta jurisdicción, que está fijando juicios para celebrar a tres años vista.

Por último, Irene de Alarcón Alonso pasará del jugado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Dos Hermanas al juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, y Natividad Roldán Melchor, que procede del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Dos Hermanas, pasará a desempeñar la plaza en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas.