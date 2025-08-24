Dos años del asalto al chalé de María del Monte: A la espera de las peticiones de cárcel

Dos años del brutal asalto al chalé de María del Monte e Inmaculada Casal. Mañana lunes, día 25, se cumple el segundo aniversario del robo que la popular cantante y su pareja sufrieron en su vivienda de Gines, donde ambas fueron retenidas junto a la hija de Inmaculada, su marido y la empleada del hogar, y que acabó con la sustracción de numerosas joyas y relojes, así como 14.500 euros en efectivo.

La instrucción de la causa judicial está ya finalizada, después de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla dictase en mayo pasado el auto por el que ha procesado a los 11 investigados por su presunta participación en los hechos, entre los que se encuentran el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, y su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, como principales sospechosos de la ideación del robo y de la materialización del mismo, respectivamente. En su resolución, el juez Juan Gutiérrez Casillas atribuye a nueve de los investigados cuatro graves delitos: robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso, un delito de organización criminal, otro de detención ilegal y el último de lesiones a las víctimas.

35 minutos de pánico

El robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal duró exactamente 35 minutos. El asalto comenzó sobre las 04:40 horas de la madrugada del 25 de agosto de 2023 y finalizó sobre las 05:15 horas, cuando los cinco ladrones que entraron en la casa se hicieron con un botín valorado inicialmente por la Guardia Civil en más de un millón de euros.

La banda accedió a la vivienda por su parte trasera, que linda con un descampado, para posteriormente abrir la puerta principal de "dos patadas", puesto que los asaltantes presuntamente conocían que el pestillo estaba roto o tenía holgura y nunca se echaba la totalidad de los pestillos. A la Guardia Civil le llamó desde un principio la atención que los autores del robo tuvieran "tanta seguridad respecto a la apertura de la puerta principal", puesto que de haberse reparado el pestillo inferior o cambiar la rutina de cierre de la puerta para dormir "no hubieran podido acceder sin el uso de herramientas".

María del Monte e Inmaculada Casal. / Nerea Núñez

El instructor atribuye una función destacada a Antonio Tejado, de quien no duda en afirmar que estaba "concertado con el resto de los involucrados" y "facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo que fácilmente se pudiera entrar en el interior".

El sobrino, prosigue el juez, para posibilitar el robo, “comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte, en orden a sustraer efectos y dinero en efectivo”. Por todo ello, el juez lo considera “autor intelectual“ del robo junto a su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan. Según el magistrado, Tejado “describió las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio”.

Tejado insiste en su inocencia

La defensa de Antonio Tejado impugnó el auto de procesamiento en un recurso en el que su abogado insiste en su inocencia y en el que pide el archivo de la causa contra él porque, según afirma, no hay indicios de su presunta participación en los hechos y, en concreto, de que facilitara "información privilegiada" a los ladrones facilitando la entrada en la vivienda, comunicando cuando estaría su tía para que les abriera la caja fuerte y describiendo el interior de la casa.

De la investigación practicada, alegó su defensa, se desprende que los asaltantes "actuaron en consonancia con el resultado de sus actos preparatorios, pesquisas y vigilancia, sin contar con información privilegiada aportada por terceros en disposición de poseerla".

Antonio Tejado cuando salió de prisión. / juan carlos vázquez

El juez aún no ha resuelto sobre el archivo solicitado por el sobrino de María del Monte, pero la Fiscalía de Sevilla ya se ha opuesto al sobreseimiento, asegurando que el auto de procesamiento de los 11 investigados resulta "ajustado de derecho" y no se les ha causado "ninguna indefensión", puesto que la resolución del juez contiene la "relación de los hechos punibles" e "identifica igualmente a los presuntos partícipes".

El Ministerio Público se opone a la petición de archivo de la defensa de Antonio Tejado y de los otros investigados y recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "cómo ocurrieron realmente los hechos, es algo que deberá dilucidarse en el plenario [en alusión al juicio], constituyendo aquellos indicios racionales de criminalidad suficientes para el dictado del auto de continuación del procedimiento abreviado dictado correctamente por el juzgador".

Los recursos pendientes

A la vuelta del verano, dado que agosto es inhábil para las notificaciones no urgentes, el juez comunicará su decisión sobre los recursos presentados, confirmando con toda probabilidad el procesamiento de los 11 investigados, que todavía podrán apelar a la Audiencia de Sevilla para intentar ser excluidos de la causa, algo que algunos de los sospechosos ya han anunciado puesto que también recurrieron en apelación en el mismo momento de impugnar el auto.

La decisión de la Audiencia tardará un tiempo, debido a la sobrecarga de asuntos, y todo ello incidirá en el envío a juicio del caso, que no podría celebrarse como muy pronto hasta el año que viene o incluso podría retrasarse hasta 2027.

Podría enfrentarse a penas de hasta 11 años de cárcel

La Fiscalía de Sevilla aún no ha presentado su escrito de acusación, en el que solicitará las penas para los investigados, ni tampoco lo ha hecho la acusación que ejerce María del Monte. Hasta ahora solo ha presentado su calificación provisional la compañía aseguradora Helvetia, que ha solicitado para los 11 procesados por el asalto al chalé de la popular cantante el pago de una indemnización de 267.639,15 euros, cantidad que ya abonó a las víctimas tras el violento robo. Así lo afirma en el escrito de acusación presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que reclama para todos los investigados que se les imponga "la pena que por ley corresponda", sin entrar a detallar ninguna pena de prisión por los delitos que se atribuyen a los sospechosos.

No obstante, Antonio Tejado podría enfrentarse a una pena de más de 11 años de prisión por el asalto al chalé de su tía, una vez que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla lo ha procesado por cuatro delitos. Aunque Antonio Tejado no se encontraba entre los cinco individuos que participaron materialmente en el asalto al chalé en la madrugada del 25 de agosto de 2023, el instructor lo considera "autor intelectual" del atraco y le atribuye los mismos delitos de robo con violencia e intimidación, pertenencia a organización criminal, detención ilegal y lesiones. Teniendo en cuenta las penas que el Código Penal contempla para estos delitos, el sobrino de la popular cantante y los otros investigados podrían enfrentarse a unas peticiones de 11,5 años de cárcel, si se solicitan las penas mínimas, y de hasta 22 años de cárcel, si se piden las máximas. La imposición de las penas, en el caso de que hubiera condena tras el juicio, podría variar además si el tribunal apreciara circunstancias atenuantes o agravantes en los hechos.

En cuanto al robo con violencia, el artículo 242.2 establece que cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, "se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años". Además, se impondrán en su mitad superior "cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren".

En cuanto al delito de organización criminal, el artículo 570 bis del Código Penal recoge que "quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos".

Por el delito de detención ilegal del artículo 163, los procesados por el robo podrían enfrentarse a otra pena de prisión importante. "El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años", establece dicho artículo.

Y finalmente, el delito de lesiones del artículo 147.1, por las lesiones en las muñecas a la periodista Inmaculada Casal, contempla penas de tres meses a tres años de prisión o multa de seis a doce meses para quienes "por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental", siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.