Las paradojas del robo a María del Monte: Del móvil perdido y la confusión de la nevera al dron

Cuando parecía que la investigación por el asalto en el chalé de María del Monte e Inmaculada Casal estaba prácticamente finalizada y a la espera de que el juez enviara el caso a juicio, se ha producido un nuevo giro de los acontecimientos después de que la Guardia Civil haya descubierto que un dron vigiló la vivienda de la pareja la tarde antes del robo. El uso de este aparato ha puesto de manifiesto las paradojas de este robo, en el que los ladrones contaron con una importante información privilegiada del chalé, que la Guardia Civil atribuye haberla facilitado al sobrino de la cantante, pero que a la hora de su ejecución es cierto que tuvo algunos elementos chapuceros.

1. La pérdida del teléfono móvil

Para empezar, hay que recordar la pérdida un día antes del teléfono móvil del que está considerado policialmente como el líder de la banda, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, el "amigo íntimo" de Antonio Tejado. En la mañana del 24 de agosto de 2023, sobre las 08:30 horas, un vecino de Gines localizó en el descampado que hay en la parte trasera de la vivienda de María del Monte un teléfono móvil que era utilizado como "línea de seguridad" -con una tarjeta prepago y a nombre de otra persona- por el boxeador ruso.

Este teléfono estaba en "el lugar exacto" en el que se produjo el robo en la madrugada del día siguiente, el 25 de agosto. Sobre las 02:40 horas de esa madrugada, los teléfonos de los investigados que al día siguiente participaron en el asalto están posicionados en las inmediaciones de la vivienda de Gines.

2. La confusión de la nevera

La forma en la que se desarrolló el asalto también deja otros momentos de torpeza por parte de los delincuentes. Nada más acceder a la vivienda y sorprender a las cinco personas que estaban en su interior -María del Monte, Inmaculada Casal, la hija de ésta y su marido, y la empleada del hogar- los cinco asaltantes comenzaron a preguntar especialmente a la pareja por la ubicación de la caja fuerte, que en principio llegaron a confundir con una "pequeña nevera de color rojo" que había en el dormitorio principal. Uno de los atracadores, al encontrar el pequeño electrodoméstico, gritó: "¡Aquí está compañeros!", pensando que había descubierto la caja fuerte, si bien la caja de caudales era en realidad de grandes dimensiones y peso, lo que hubiera dificultado su traslado para una posterior apertura, de ahí la insistencia en conocer las claves.

3. La colcha para llevarse el botín

A los investigadores también les sorprendió que los delincuentes no portaran herramientas ni maquinaria para abrir la caja, dándose incluso la ridícula circunstancia de que ni siquiera tenían bolsas para el traslado de los efectos finalmente sustraídos, valiéndose para ello de una "colcha" de la vivienda. Cabe más aparente improvisación que no ir preparado con una mochila o similar para guardar el botín del robo.

4. La peculiar fotografía realizada con el dron

Pero no sería un asalto del todo chapucero, puesto que los ladrones usaron tecnología avanzada. Una singular imagen hallada en el análisis del teléfono móvil de uno de los investigados ha sido la pista que ha llevado a los investigadores de la Guardia Civil a descubrir que la tarde previa al robo la banda vigiló el chalé con un dron, algo que contrasta con las mencionadas chapuzas. La fotografía en cuestión fue tomada por el dron a las 17:31 horas del 24 de agosto de 2023, es decir, la tarde previa al asalto al chalé en la que, además, los teléfonos de dos de los investigados, junto a una novena persona que aún no está investigada, se sitúan bajo la cobertura de una antena repetidora próxima a la vivienda de la tonadillera, en la localidad sevillana de Gines.

En esa fotografía aparece otro de los investigados en cuclillas, con los pantalones bajados a la altura de la rodilla, con ropa y calzado de color negro u oscuro, y en un descampado rodeado de matorral bajo. La Guardia Civil recoge en el atestado que esta persona podría estar haciendo sus necesidades y el hecho que otro de los investigados captara el momento con el dron motivó incluso que crearan incluso un sticker, una imagen de broma en la que rotularon con la siguiente frase: ¡Ay que no sale!.

El dron DJI Mini 3 Pro, como el que fue intervenido en el registro en la vivienda de uno de los investigados por el robo a María del Monte. / M. G.

Los investigadores vinculan esa imagen con el dron intervenido precisamente a uno de los imputados durante el registro realizado en su vivienda y, aunque el aparato tenía la memoria borrada, el juez que investiga el robo ha requerido al fabricante chino para que aporte todos los datos de los vuelos realizados durante el 24 de agosto de 2023.

5.Las imágenes de María del Monte en el teléfono móvil

El volcado de los teléfonos móviles de los ocho investigados por el asalto al chalé de la tonadillera ha revelado asimismo que uno de los sospechosos tenía tres fotografías de María del Monte e Inmaculada Casal en dicho terminal. Junto a estas tres imágenes han encontrado otras dos fotografías del sobrino, Antonio Tejado, que está considerado como el presunto autor intelectual del asalto. La primera fotografía de María del Monte e Inmaculada Casal aparece en la galería del teléfono el 2 de septiembre de 2023 -"fecha de modificación" del archivo-, tan sólo ocho días después del asalto, y en la misma se observa a la pareja en un acto público.

Una de las fotografías que la Guardia Civil ha localizado en el teléfono del investigado. / M. G.

Los agentes del instituto armado no dan en el nuevo atestado remitido al juzgado ninguna explicación a la aparición de estas imagenes en el teléfono de uno de los individuos que presuntamente participó en el asalto, pero evidentemente lo consideran llamativo, como un hecho de interés para la investigación. No es normal llevar en la galería de imágenes de tu móvil, junto a tus fotos personales, las de la popular cantante y su pareja...

6.El dron no exculparía a Antonio Tejado

Las revelaciones que los investigadores han hallado a raíz del volcado de los teléfonos y la posible utilización del dron para vigilar el chalé no exculparían en cualquier caso a Antonio Tejado, que está considerado como el presunto autor intelectual del asalto. La Guardia Civil, que no menciona en este punto al sobrino de la cantante, lo deja claro en su informe: "De igual modo, puntualizar que las imágenes captadas por este dron en ningún momento pueden sustituir o aportar la evidente información que los asaltantes poseían del interior de la vivienda asaltada (distribución, moradores, situación de la puerta de entrada, no funcionamiento de los sitemas de seguridad...) y que, dado el contexto de las investigaciones, debió ser obtenida de un tercero de forma previa al desarrollo del conjunto de los hechos", sentencian los agentes.

Estas imágenes, insisten, serían un "complemento a los datos ya obtenidos por los asaltantes y una forma de asegurar que los mismos son correctos".