Absueltos los 12 acusados de las ayudas a FIVA diez años después del inicio de la investigación

Once años después la Justicia ha absuelto a los 12 acusados de una de las piezas principales de la macrocausa de Invercaria, relacionada con las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA). Esta pieza fue la primera que comenzó a investigarse en el año 2012, aunque los hechos son incluso todavía más antiguos, dado que se remontan al año 2006, con lo que han pasado ya 16 años hasta ser enjuiciados.

Ahora, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha hecho pública la sentencia, de 61 folios y a la que ha tenido acceso este periódico, que absuelve a todos los acusados, si bien la Fiscalía Anticorrupción ya había retirado los cargos contra tres acusados cuando finalizó la vista oral, en enero pasado.

El tribunal ha absuelto a los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y a Laura Gómiz, así como a los otros diez procesados, entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill; los ex consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete; y Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

Inicialmente, la Fiscalía había pedido unas condenas de hasta 19 años y medio de cárcel para los ex presidentes de la sociedad pública andaluza de capital riesgo y una indemnización de 1.365.000 euros para Invercaria.

La sentencia declara como hechos probados que en la primera reunión del Consejo de Administración de Invercaria, el 28 de marzo de 2005, Tomás Pérez Sauquillo fue nombrado Presidente y Consejero Delegado, asumiendo como un "proyecto estratégico para el desarrollo de los fines propios de Invercaria (fomento de la actividad empresarial en Andalucía), el de la creación de una feria virtual en esta comunidad autónoma".

A través de un comercial que trabajaba para la entidad mercantil Corporación Gráfica para el Desarollo del Sector S.L., en una fecha no determinada a finales de 2005, se pusieron en contacto Tomás PérezSauquillo, primero, con José Antonio Bardón Rafael, en calidad de representante de Corporación Gráfica, en la que, a su vez, participaba como representante y accionista de Barainsa Group S.L., empresa de supropiedad, y, luego, con Francisco Carlos Gallardo Hill, como representante y accionista de Grupo Imagen S.L.

De este modo, se celebró una primera reunión en la sede de Invercaria, a la que siguieron otras varias a comienzos de 2006, en las que "se analizó, estudió y diseñó el proyecto FIVA". A estas reuniones asistieron, además de Tomás Pérez Sauquillo, como representante de Invercaria y principal impulsor del proyecto, Bardón, Gallardo, y varios empleados de Invercaria, entre ellos, Cristóbal Cantos Sánchez Ibarguen -el denunciante del caso, que luego acabó investigado en varias piezas-, director del Departamento de Promoción, y Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, director del Departamento de Análisis e Inversión.

Satisfacción en las defensas

Los abogados Juan Carlos Alférez y Simón Fernándes, del bufete Constitución 23 y que defienden a cinco de los investigados, han mostrado su satisfacción por la sentencia absolutoria. "Desde el más profundo respeto a las partes acusadoras, una vez más se demuestra que hemos de esperar al resultado final del proceso, es insostenible adelantar las condenas a la fase de instrucción".

Así, han señalado que como puede comprobarse, especialmente en este caso, "a pesar de que un cuerpo policial, un juez de instrucción, un fiscal especial y una acusación particular y popular apreciaren indicios de delito, no por ello el delito existía".

Por todo ello, han considerado necesario que "se abra un debate público sobre la cuestión, debemos exigir máximo respeto a la presunción de inocencia, pues presentar a la sociedad como culpables a personas que finalmente son absueltas, causa un daño personal, moral y social irreversible".