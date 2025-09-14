Toldos de la Avenida, la idea original de Sanz es la buena

El diagnóstico era preciso, idóneo y certero, pero el tratamiento ha sido un despropósito. Así se puede resumir cuanto ha ocurrido y sigue sucediendo con los dichosos toldos de la Avenida. El actual alcalde de la ciudad presentó una idea muy acertada cuando era candidato. La sombra estaba concebida para los peatones, como se aprecia en los fotomontajes que realizó su propio equipo, y el tranvía perdería un carril en el tramo de la Catedral para ganar espacio y comodidad para los viandantes. Pero al final la sombra ha sido para el propio tranvía (cosa insólita), estamos a 14 de septiembre y no ha terminado la instalación (con un presupuesto de cerca de 300.000 euros para tres años). Se han colocado unos bloques de hormigón de los que nada se nos avanzó. Resultan enormes, molestos y hasta irrisorios. El plan no ha salido bien, de momento. Se arreglará, somos de esperanza. ¿Pero por qué cuesta un mundo cualquier reforma en esta ciudad con independencia del color político del gobierno? Pareciera que estamos condenados a las eternas esperas, las palmarias chapuzas o las soluciones parciales o chapuceras, según los casos.

Todo lo que planteó el candidato a alcalde era una solución plausible. Todo lo que se ha hecho no se entiende y, aún peor, ha sido y es motivo de chanza. Por suerte para algunos, el sevillano aguanta más que la sabana de abajo. ¡Un chiste, un trincherazo de ingenio, unas risas en la barra y a vivir que son dos días! El gobierno de la ciudad goza de las enormes ventajas de una zona confort constituida por el sanchismo que lastra la marca del PSOE y el propio carácter del sevillano (no se moja en público y ya si acaso castiga con crueldad en las urnas). En Sevilla, en muchas circunstancias, basta con no generar rechazo para continuar en los puestos. Ser gris, que nadie te vea como una amenaza y mostrar eso que se conoce como lealtad, cuando en realidad quiere decir docilidad.

La supresión de un carril entre la Plaza Nueva y el Archivo de Indias sigue siendo una buena idea. Paradójicamente, el peatón necesita recuperar espacio en la Avenida, como reconocía Sanz en diciembre de 2022, pues en la práctica está invadida por los veladores, los mupis, los patinetes, las bicicletas y el propio Metrocentro.

También entonces hizo públicas sus medidas para el centro histórico de la ciudad: un tranvía con vehículos más pequeños y menos agresivos con el paisaje que circulen a una velocidad que permitan subirse o bajarse en marcha (cosa con la que ya amagó sin éxito Monteseirín), un párking para motos en la Plaza Nueva aprovechando la obra del Metro efectuada en los años ochenta, un IBI especialmente reducido para viviendas del centro con residentes empadronados, oficinas de negocios y comercios tradicionales debidamente censados como medidas para evitar la fuga de sevillanos de la zona monumental. ¿Era o no bueno el programa de Sanz para el centro? Pasada la mitad del mandato, sería deseable que siguiera su propia hoja de ruta. (¡Que no diga que los demás quieren imponer como tiene que gobernar! ¡Faltaría más!) Los ciudadanos comprenden que los programas electorales no se cumplan enteros, disculpan muchas incidencias y tienen mucha paciencia con las obras. Y en contra de lo que muchos opinan, a Sevilla le encantan los alcaldes de semblante serio, de ruan y sin aparente gracia (Sanz sí la tiene, la propia del sevillano frino y frío, pero hace su particular administración). Todo es así mientras no cambie el aire y gire la veleta... Y la cosa va por ciclos. En la actualidad, nada hace presagiar un cambio, pero haría bien el alcalde en tener los deberes hechos por si ocurriera. Vivir de los despropósitos del sanchismo es una apuesta de alta volatilidad. Bastaría con cumplir el programa, que además era acertado en el caso del centro de la ciudad. Pero el tratamiento hasta ahora es para pedir la hoja de reclamaciones.