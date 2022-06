La financiación estatal del Metro de Sevilla se limita a la fase de obras y excluye la explotación

El convenio de financiación del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla que han empezado a tramitar jurídica y económicamente tanto el Ministerio de Transportes como la Junta de Andalucía para su firma tras el verano (en el mes de septiembre, según el alcalde Antonio Muñoz) estipula el reparto de cantidades para la fase de obras y para la fase de explotación comercial.

El documento acota la financiación estatal (que se sumará a la que aporta la Junta) a los años que duran las obras y estipula que el pago se realice a lo largo de los siete años que requiere su construcción.

Por contra, el coste de la explotación comercial de este transporte será asumido por la Junta de Andalucía con la participación del Ayuntamiento de Sevilla.

La fase de explotación comercial de la línea se iniciará con su puesta en marcha y obliga a pagar una subvención al billete para que la tarifa que se cobra al usuario sea asequible. El coste anual de la subvención al billete estará por debajo de los 25 millones de euros anuales, un cálculo extrapolado de los 50 millones de euros que la Junta paga al año por la explotación de la línea 1.

Desde la consejería de Fomento se aclara que esos 50 millones al año que la Junta paga por la explotación de la línea 1 incluyen también parte del coste de la obra, por lo que no se destinan en su totalidad a la subvención al billete. Añade Fomento que por ahora no ha abordado con el Ayuntamiento de Sevilla cómo será su participación en la explotación de la línea 3.

Dado que la longitud del tramo Norte (8,9 kilómetros) de la línea 3 es justamente la mitad de la actual línea 1 (18 kilómetros), la explotación del tramo Norte de la línea 3 estará con toda seguridad por debajo de 25 millones. No obstante, la administración autonómica recalca que por ahora no puede dar una cifra exacta.

El modelo de financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla difiere de lo que se hizo con la línea 1, cuya financiación estatal (218 millones de euros) cubrió también la fase de obra, si bien se abonaba en un plazo de 30 años. Con estos 218 millones de cantidad estatal se cubrió el 100% del coste de la obra del Metro en la capital sevillana y un 33% del coste de construcción de los tramos metropolitanos (San Juan de Aznalfarache, Mairena y Montequinto).

Los ayuntamientos no pagaron la línea 1

Aparte de la Junta, teóricamente este coste anual de explotación comercial debe asumirlo el Ayuntamiento de Sevilla, pero con la línea 1 ninguno de los ayuntamientos implicados llegó a pagar.

En la línea 1, los cuatro ayuntamientos (Sevilla, Mairena del Aljarafe, San Juan y Dos Hermanas) firmaron un convenio en 2002 por el que se obligaban a pagar para equilibrar el coste de explotación. El resultado final fue que nada aportaron. Es más, a día de hoy deben 105 millones en concepto de subvención al billete, como ya adelantó este periódico el 22 de enero pasado.

Hasta el momento, la Junta no tiene pretensiones de reclamar esa deuda a estos ayuntamientos. Su objetivo es que estos compensen los beneficios que obtienen del Metro de Sevilla por la vía de ofrecer transportes que alimenten el Metro, como lanzaderas o líneas de autobús que aporten viajeros al Metro.

“No vamos a pedir el dinero ni a reclamarlo en los tribunales por la difícil situación por la que están pasando los ayuntamientos, pero al haber un convenio firmado no podemos eludir esa responsabilidad. Vamos a hablar con los Ayuntamientos para ver las fórmulas de compensar de otra forma, revisar y analizar fórmulas para avanzar en ese cumplimiento”, destacó en enero la consejería de Fomento a preguntas de este periódico.

Así pues, la obra del tramo Norte de la línea 3 tendrá financiación estatal y autonómica que cubrirá a partes iguales los casi 1.045 millones de euros que cuesta (44 millones son para la compra de los ocho trenes). Este porcentaje puede reducirse si llegan otros fondos europeos no estructurales (ajenos a los Feder) o si Europa concede para este proyecto préstamos Next Generation (una opción alternativa a los fondos Next Generation que se perdieron para la línea 3).

Las cláusulas del convenio

El texto del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 se compone de ocho cláusulas. La referida a la financiación propiamente (cláusula segunda) aclara que, según el modelo elegido para desarrollar la línea 3 del Metro, la Junta licitará los contratos de obra financiándose con las aportaciones del Ministerio y de la Junta. Y en la fase de explotación y mantenimiento del tramo Norte el coste lo asumirá en solitario la Junta “con la participación de las administraciones locales de forma similar a la Línea 1”.

El convenio estipula que el Estado y la Junta “consignarán anualmente” en sus presupuestos generales las anualidades correspondientes a su aportación a la financiación de esta línea

Respecto a las aportaciones, tercera cláusula, se abunda en la forma de pago de esta financiación. El convenio estipula que el Estado y la Junta “consignarán anualmente” en sus presupuestos generales las anualidades correspondientes a su aportación a la financiación de esta línea. Ese pago se hará efectivo a través de su transferencia a la Junta de Andalucía “en los seis primeros meses de cada año”.

Para el seguimiento de las obligaciones de este convenio, la cláusula quinta fija que se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por representantes del Estado y de la Junta y presidida por la administración andaluza.

Esta comisión se encargará, entre otras funciones, de “modificar las aportaciones previstas por ambas administraciones para cada año, teniendo en cuenta el desarrollo de la obra y la posible financiación europea” (solo los fondos no estructurales, ajenos a los Feder, pueden alterar las aportaciones).

Esta comisión es competente, además, para actualizar el coste total de las actuaciones “siempre y cuando el importe acumulado de la actualización no supere el 10% del importe previsto inicialmente”.

El convenio destaca que el Metro ha potenciado el transporte público en Sevilla

En su preámbulo, el convenio de financiación del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla expone que Sevilla está potenciando el transporte público y avanzando en el modelo de movilidad sostenible, especialmente gracias al Metro de Sevilla (línea 1), a la prolongación de la línea 1 hasta Alcalá de Guadaíra y a los trámites para poner en marcha la línea 3 del Metro.

La línea 1 no ha dejado de ganar viajeros desde 2009 hasta los 17 millones de viajeros

Concretamente, el punto cuarto del preámbulo señala que las tres administraciones (Ministerio, Junta y Ayuntamiento) han logrado "avanzar en un modelo de movilidad sostenible en la ciudad de Sevilla" con "resultados satisfactorios" para Sevilla y su área metropolitana. Y agrega que es el Metro (la línea 1) el medio de transporte que ha logrado este incremento del transporte público, con su cifra récord de prácticamente 17 millones de viajeros en 2019 y con una nota media de notable alto (8,2). Exactamente 16.998.191 usuarios utilizaron el metro para sus desplazamientos, 62.137 viajeros más que el año anterior (2018), un crecimiento interanual de un 0´37%.

Desde mediados de 2014, la línea 1 del metropolitano ha experimentado un crecimiento sostenido de la demanda, registrando incrementos interanuales del 4% en 2014, del 2,96% en 2015, del 3% en 2016, de 4,59% en 2017 y de 5,65% en 2018.

El convenio recuerda que la prolongación de la línea 1 llegará a Alcalá de Guadaíra, el tercer municipio en población del área metropolitana. El convenio no lo nombra expresamente como tranvía. La Junta ha anunciado que el tranvía de Alcalá estará listo a finales de 2023. En efecto, la finalización de las obras, paralizadas en su día por los recortes presupuestarios, se ha reactivado con la adjudicación en mayo pasado del contrato para reparar los daños que ha sufrido la infraestructura por 4,3 millones de euros. Y se han licitado los demás contratos para poner en servicio este transporte.

El documento señala también en el preámbulo que esta ampliación del Metro continuará con la línea 3, cuyo tramo Norte (Pino Montano-Prado) está aprobado, se han licitado las primeras obras (el ramal técnico que conecta los talleres y cocheras con el resto de la línea) y tras el verano se firmará el convenio de financiación con el Ministerio.

Del tramo Sur de la línea 3 se ha adjudicado la actualización del proyecto original de 2011 así como su ampliación hasta el Hospital de Valme con un presupuesto de 3.299.591 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.