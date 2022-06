Línea 3 del Metro: el convenio de financiación empieza a tramitarse y se firmará tras el verano

Dos días después de las históricas elecciones andaluzas del 19-J que han dado la victoria al PP por mayoría absoluta, relegando al PSOE como segunda fuerza, el Ministerio de Transportes y la consejería de Fomento de la Junta han cerrado un acuerdo sobre la financiación del Metro. Tras las elecciones, se ha puesto fin al enquistamiento de las negociaciones a cuenta de los fondos europeos.

Ambas administraciones se han reunido telemáticamente este martes, 21 de junio, y han acordado iniciar ya (de aquí a finales de julio) los trámites jurídicos y económicos previos a la firma del convenio de financiación de la línea 3 del Metro de Sevilla, concretamente del tramo Norte (Pino Montano-Prado). La firma del convenio se ha fijado para después del verano, en torno al otoño.

El documento base del acuerdo de financiación que se va a firmar es el último borrador de 1 de junio que la Junta envió al Ministerio. Eso significa que la Junta podrá usar los fondos Feder (estructurales) que recibe la comunidad para financiar su parte del Metro, como había pedido la administración andaluza. Otra buena noticia es que el Ministerio va a tramitar ante Europa la posibilidad de que esta obra cuente con préstamos Next Generation (un crédito específico y alternativo a los fondos Next Generation que no pudieron obtenerse para esta línea porque el plazo de construcción es superior al plazo límite para usarlos).

"Es un gran logro que acepten nuestra propuesta para firmar el convenio tras el verano. Así lo hemos hablado. Ambas administraciones vamos a tramitar el convenio antes del mes de agosto", ha señalado Marifrán Carazo.

El Ministerio de Transportes ha aceptado analizar con la Comisión Europea y los ministerios de Hacienda y Economía la posible utilización de préstamos Next Generation, como había solicitado la Junta de Andalucía, en la financiación de la ampliación del Metro de Sevilla "Esto también es una novedad y puede suponer un avance importante", destacó Carazo.

"Quiero mostrar mi satisfacción por los resultados de la reunión y decir que la Junta de Andalucía continúa con sus planes, impulsando el contrato para dar comienzo al ramal técnico, e impulsando los pliegos para dar continuidad a este proyecto tan importante para la ciudad de Sevilla. Damos pasos muy importantes para dar comienzo a esa importante ampliación del Metro de Sevilla en la línea 3".

1045 millones de euros a pagar al 50%

La Junta de Andalucía expresa su compromiso de sufragar el 50 por ciento del coste de la obra, estimado en 1.045 millones de euros, con los presupuestos autonómicos (en los que se incluyen fondos europeos estructurales).

La Junta de Andalucía sigue con sus planes para iniciar lo antes posible las obras del tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla. “Ya se ha puesto en marcha el contrato para dar comienzo a las obras del ramal técnico, mientras que se están preparando los pliegos para dar continuidad al trazado”, ha remarcado

El día 1 de junio, el Ministerio remitió a la Junta su propuesta de borrador, que la Consejería remitió a Madrid tres horas después aceptando todos los términos (Junta y Estado se comprometen a financiar la totalidad de la inversión aportando cada administración el 50 por ciento de la inversión a través de sus presupuestos) e introduciendo sólo una matización para que el Gobierno andaluz pueda utilizar en su 50 por ciento fondos estructurales (fondos europeos Feder) que están en sus presupuestos anuales.

El tramo Norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla conecta el barrio de Pino Montano con Prado de San Sebastián e incluye el paso por cuatro importantes centros sanitarios: el hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora. Se recorrerá en 18 minutos y dispondrá de doce estaciones: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián.

La población estimada que cubrirá esta línea de manera directa es de 120.000 habitantes, con una previsión de explotación de 13,3 millones de usuarios al año. Además, contempla una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 982 toneladas al año, gracias a la disminución del tráfico rodado por la ciudad.