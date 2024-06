El Ministerio de Transportes encargará el proyecto del puente de la SE-40 a la empresa pública INECO

El proyecto del puente de la SE-40, valorado en 458 millones de euros y que debe cerrar el paso Sur de la segunda ronda de circunvalación de Sevilla tras dos décadas de espera, no se hará finalmente por licitación abierta, sino por encargo directo a la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes, pero con gestión privada, que ha realizado sobre todo proyectos para AENA, Adif y Renfe.

Esta decisión ministerial, que ya está cerrada según varias fuentes consultadas, busca acelerar los plazos para iniciar la obra en 2026, con la previsión de acabarla en 2028, pero ha causado un profundo malestar en el sector de las empresas de ingeniería del país.

Será un puente atirantado, con un galibo de 70,8 metros de altura y 8 carriles en total (4 por sentido). La longitud total de la estructura es de 5 kilómetros y las pilas del puente estarán fuera del agua.

El Ministerio de Transportes no lo desmiente, pero no desvela la fórmula elegida para la redacción del proyecto del puente. Sí admite que va a ser un "encargo", no un procedimiento de contratación abierto (licitación). "El proyecto se va a abordar a través de un encargo, cuya formalización será publicada en la plataforma de contratación pública, según la legislación vigente", ha respondido esta semana a este periódico el departamento que dirige Óscar Puente.

Agrupadas en la asociación andaluza ASICA y en la Federación CIES, las empresas de ingeniería anuncian que impugnarán el encargo del proyecto del puente de la SE-40 a la empresa pública INECO por parte de Ministerio de Transportes. "Vamos a impugnar el encargo y hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que ese puente lo haga INECO", avisa Ignacio Sánchez de Mora, presidente del gremio en Andalucía y a nivel nacional.

Las dos entidades de ingeniería ya han denunciado a INECO por competencia desleal ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) (enero 2019) y ante el Juzgado de lo Mercantil (mayo 2020), y preparan otra denuncia ante la administración europea para después de las elecciones europeas. El objetivo de estas denuncias es intentar "que se detenga el abuso de los encargos".

Según el sector, tras una década de encargos ministeriales, INECO ya factura 350 millones de euros y cuenta con 5.000 empleados. "Dentro de España INECO es la empresa es la que más factura. Es la ingeniería civil más grande de España, con diferencia, en el mercado nacional", explica el sector privado de la ingeniería, que compara esta situación del sector con un régimen comunista. En el mercado internacional, la española Ayesa factura más.

Según el gremio de ingeniería, "el engorde descomunal de INECO y TRAGSA sucede sobre todo desde hace 10 años", lo que ha provocado que se hayan duplicado los contratos y estructuras de estas dos empresas públicas en la última década.

"Sin garantías de hacer el mejor de los puentes"

El sector entiende que con este encargo "Sevilla no va a tener el mejor de los puentes". "Hacer un procedimiento abierto es más lento, pero ofrece garantías de que vas a elegir a los mejores y que vas a hacer el mejor de los puentes. El sitio lo merece", recalca el presidente de ASICA, que propuso sin éxito en las alegaciones un concurso de ideas para hacer el mejor puente para Sevilla.

"No tiene ningún sentido. La licitación podía generar que las empresas españolas vayan a competir por el mundo con la referencia del nuevo puente sobre el Guadalquivir...estamos hablando de un señor puente en una ciudad que tiene una magnífica colección de puentes", precisa Sánchez de Mora.

"El Ministerio puede decir al Ayuntamiento de Sevilla que ya ha encargado el proyecto a una empresa, pero de ahí a que el proyecto esté redactado y sea una solución constructiva que se pueda ejecutar hay una indefinición total", agrega el gremio.

Acelerar los plazos

Estas son las ventajas e inconvenientes de recurrir a la pública INECO para el proyecto del puente de la SE-40.

La fórmula elegida cumple en teoría con la legislación vigente, pero impide el procedimiento competitivo de las empresas. Con el encargo directo se busca acelerar los plazos de redacción para iniciar la obra en el año previsto: 2026.

El sector de la ingeniería admite que "el procedimiento administrativo del encargo es mucho más rápido que uno abierto de licitación", pero denuncia que "hace mucho daño a las empresas del mercado privado, mientras el beneficio de optar por INECO es bastante cuestionable".

Esta teórica agilización de plazos es uno de los motivos por los que a la Administración le resulta más fácil encargar a INECO, TRAGSA y cualquier otra empresa pública y luego solo tienen que asignarle el presupuesto. Por eso los encargos no dejan de crecer.

ASICA denuncia que se hace "por una supuesta urgencia que no es tal puesto que llevamos 22 años esperando este paso Sur de la SE-40". En efecto, el primer trámite ambiental del paso Sur se aprobó en 2001 con la opción de los túneles, si bien el Ministerio anuló los contratos y las obras dos décadas después.

Solvencia técnica

Como inconveniente, las ingenierías cuestionan la solvencia técnica de INECO para hacer puentes, y avisan de que tendrá que subcontratar con empresas especialistas es uno de los inconvenientes. "La solvencia técnica de INECO en tema de puentes de esta envergadura es nula, ya que no tienen referencias comparado con otras empresas españolas de máximo renombre nacional e internacional. Si algo se hace bien en este país son los puentes. España está exportando ingeniería de puentes en el mundo permanentemente gracias a empresas muy especialistas".

INECO no tiene personal para hacer puentes y subcontratará estos trabajos, lo que implica llegar a los mismos proveedores por otra vía.

Sin oferta económica a la baja

En este caso no hay una licitación en la que opera la concurrencia ni hay una oferta económica a la baja. Por tanto, la Administración no se lleva "el margen de la tensión competitiva del mercado", sino que se encarga por x millones de euros y eso es lo que se va a gastar la administración, explica el sector de la ingenierías.

Económicamente, INECO recibe el encargo a tarifa, "una tarifa que es superior a los precios base de licitación", explica el gremio.

"Que ahora se lo encarguen a una empresa que no sabe y que es más cara, y que encima nos quita mercado es un escándalo", lamenta Sánchez de Mora.