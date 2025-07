El colapso de la AP-4 empeora y duplica los tiempos para viajar entre Sevilla y Cádiz

El colapso de la autopista a Cádiz tras el fin del peaje (2020) empeora año tras año mientras el Ministerio de Transportes dilata las soluciones urgentes para acabar con las colas de vehículos que se forman en verano durante los fines de semana para ir y volver de las playas. Los empresarios de Sevilla y Cádiz han reiterado esta semana la urgencia de soluciones para ampliarla con tres carriles en el tramo más problemático: entre Dos Hermanas y Las Cabezas (34,4 kilómetros).

La saturación de esta vía es insoportable. Los tiempos de viaje entre ambas provincias se han duplicado en relación a lo que se tardaba cuando la vía era de pago. La hora y media de viaje se ha doblado hasta las tres horas debido a las retenciones kilométricas habituales, que no bajan de los 15 kilómetros.

La situación se mantiene sin que el Ministerio de Transportes reaccione para aplicar una alternativa provisional eficaz los fines de semana de verano mientras dura la larga espera de la obra definitiva. El proyecto definitivo del tercer carril no estará listo hasta 2027 y a partir de entonces hay que esperar de dos a tres años a que se acaben las obras.

La propuesta de la Cámara de Comercio de Sevilla y de Gaesco en 2024 de habilitar tres carriles de circulación de forma provisional, y con pintura de otro color, los fines de semana de verano, aprovechando los arcenes, dada la mayor anchura de esta vía, al menos en el tramo más saturado de Dos Hermanas a Las Cabezas, no ha tenido aún respuesta oficial del Gobierno central, concretamente de los responsables a los que se les planteó: el delegado del Gobierno central en Andalucía y el subdelegado.

La novedad de la AP-4 en Las Cabezas

La única novedad que se anuncia ahora, tras un año de espera, es un tercer carril a lo largo de 3 kilómetros que se habilitará a la altura de Las Cabezas, posiblemente con conos sobre el pavimento. Esos tres kilómetros suponen una mínima parte del total del tramo conflictivo que necesita con urgencia una ampliación.

La Autopista a Cádiz / Manuel Aranda

Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico desvelaron este viernes que ese tramo de tres carriles en la AP-4 a la altura de Las Cabezas se habilitará en agosto por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que será más bien a mediados de agosto, porque aún queda colocar la señalética para garantizar que funcione en condiciones de la seguridad.

Las citadas fuentes aclararon que estos pocos kilómetros con tres carriles son posibles porque se ha ejecutado un refuerzo de los arcenes en esa zona de Las Cabezas en ambos sentidos.

Según las citadas fuentes, la falta de firmeza de los arcenes en la mayor parte de los 34 kilómetros más conflictivos impide que se extienda el tercer carril provisional más allá de la zona de Las Cabezas.

La propuesta de tres carriles provisionales los fines de semana de verano fue realizada hace un año por el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla (Francisco Herrero), por el gerente de Gaesco (Juan Aguilera) y por el ex decano de los ingenieros de caminos andaluces, Abraham Carrascosa, actualmente responsable de inversiones e infraestructuras de Cremades & Calvo Sotelo.

Carrascosa lamenta que el Ministerio no haya reforzado los arcenes a lo largo de esos 34 kilómetros para que puedan habilitarse tres carriles de Dos Hermanas a Las Cabezas. “La falta de firmeza de los arcenes no es problema para habilitar tres carriles porque se puede aprovechar el invierno para reforzarlos. La realidad es que el Ministerio no se quiere gastar ni un euro en Andalucía porque prefiere hacerlo en Cataluña. No ha querido hacer nada en un año. Han condenado a los sevillanos a sufrir atascos en los próximos seis años, que es lo que tardará en hacerse el proyecto y la obra del tercer carril”, protesta Carrascosa.