Globalvía no dijo la verdad sobre el grave incidente del Metro con el pantógrafo

La foto que demostró que el pantógrafo (por donde el tren recibe corriente) entró en el tren tras romperse.

Una de las incidencias más graves que ha sufrido el Metro de Sevilla en los últimos años se registró este martes entre las estaciones Europa y Olivar de Quintos. El pantógrafo, el elemento que toma la corriente de la catenaria y la transmite al tren, se rompió y cayó dentro del vagón con corriente eléctrica sin causar heridos. Eran las 10:27 de la mañana.

De milagro no sucedió una catástrofe porque el pantógrafo entró dentro de la sala de viajeros rompiendo el fuelle de unión entre los trenes y dando chispazos, según pudo saber este periódico.

Lo grave es que la versión oficial de la sociedad Metro de Sevilla, trasladada a este periódico por la consejería de Fomento, fue negar (hasta dos veces) que el pantógrafo hubiera roto el techo del tren y minimizar los hechos asegurando que el servicio volvió a la normalidad media hora después (11:00 h).

La foto publicada al día siguiente por este diario, donde se podía ver el pantógrafo roto dentro del vagón, ha puesto en evidencia a Globalvía, la empresa principal de la concesionaria del Metro de Sevilla, y a la consejería de Fomento, propietaria de la infraestructura de la línea 1. Así pues ha quedado demostrado que la dirección de Globalvía, con Jorge Maroto al mando, no dijo la verdad a la consejería de Fomento y que esta dio por buena esa versión de lo sucedido.

Tres días después de ese grave incidente, Globalvía y la consejería de Fomento guardan un sepulcral silencio sobre lo que se demostró que sucedió de verdad y se resisten a dar explicaciones.

La consejería de Fomento reiteró este viernes su negativa a dar explicaciones y solo declaró: “cuando tengamos información de esa incidencia la trasladaremos”.

Es urgente que la empresa concesionaria y Fomento expliquen lo que debieron grabar las cámaras del vagón donde cayó el pantógrafo y por qué se rompió el pantógrafo de ese modo y con ese efecto.

Las dos partes deben aclarar también qué inversiones en mantenimiento se han realizado en los últimos años en los trenes y la infraestructura para que puedan prestar un servicio adecuado.

En las cuentas de Metro de Sevilla aparecen pagos por inversiones por valor de 3,7 millones de euros en el ejercicio 2024 en concepto de “mantenimiento mayor gran reparación”, y una cantidad inferior de 2,28 millones en el año anterior (2023).