Así se rompió el pantógrafo del Metro de Sevilla y cayó dentro del vagón sin causar heridos milagrosamente

La avería del Metro de Sevilla que se registró este martes entre las estaciones Europa y Olivar de Quintos y afectó al servicio pudo ser una catástrofe, ya que el pantógrafo, el elemento que toma la corriente del tren, cayó dentro del vagón con corriente eléctrica sin causar heridos sobre las 10:27. Lo grave es que entró dentro de la sala de viajeros rompiendo el fuelle de unión entre los trenes y dando chispazos, según ha podido saber este periódico.

Así se puede ver en la imagen que acompaña a esta información. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos porque a esa hora habiá pocos viajeros en el convoy.

La consejería de Fomento de la Junta negó este martes a este periódico hasta en dos ocasiones que se hubiera roto el techo del vagón tras recabar datos a la concesionaria Globalvía y restó importancia a la avería.

Detalle del pantógrafo dentro del vagón / M.G.

Otro dato importante es que el servicio de transporte de viajeros se reanudó media hora después, pero de forma anormal y la avería no pudo repararse hasta la madrugada. Se ha trabajado por la noche para repararla.

Así pues, la incidencia no se resolvió media hora después, a las 11:00, sino ya de madrugada. Los trenes empezaron a llegar a Olivar de Quintos, pero pasaban a contravía por el tramo afectado porque había algo colgando de la catenaria. A contravía quiere decir que salían de Olivar de Quintos por la misma vía de llegada y antes de llegar a Montequinto cambiaban de vía por una diagonal para circular por su vía correspondiente destino a Ciudad Expo.

La consejería de Fomento tendrá que ofrecer todos los detalles de lo sucedido y de las causas.