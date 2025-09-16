El Metro de Sevilla sufre un corte parcial por la rotura del pantógrafo entre Europa y Olivar de Quintos

El servicio del Metro de Sevilla se ha visto interrumpido este martes por la mañana durante media hora (de 10:27 a 11:00 horas) entre las estaciones de Europa y Olivar de Quintos, debido a una incidencia técnica provocada por la rotura del pantógrafo, el elemento del techo del tren por donde el vehículo toma de corriente de la catenaria.

Según ha podido conocer y constatar este periódico de fuentes muy solventes, el pantógrafo llegó a reventar el techo del tren y a meterse dentro porque la catenaria rompió la unión entre los vagones. Afortunadamente a esa hora no había demasiados viajeros en el tren y no hubo que lamentar daños personales. Esta versión la niegan desde la consejería de Fomento, que asegura que "el techo del tren no se ha visto dañado. Ha sido por una afección a la catenaria. El pantógrafo se encontraba dañado y se ha sustituido ya".

La incidencia ha obligado a que los viajeros de los trenes que circulaban entre Ciudad Expo y Pablo de Olavide y entre Pablo de Olavide y Olivar de Quintos tuvieran que hacer transbordo en Pablo de Olavide para continuar el trayecto, según informó Metro de Sevilla en la red social X a las 10.27 de la mañana.

La rotura se solventó a las 11 de la mañana, cuando Metro de Sevilla informaba de que el servicio volvía a la normalidad.