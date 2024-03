El puente del Centenario de Sevilla: 120 millones y solo un 25% de obra hecha

La visita del ministro de Transportes a Sevilla sirvió este viernes para conocer oficialmente el mayúsculo retraso y los costes disparados que lleva la obra del puente del Centenario, el punto con más tránsito de la SE-30. La reforma del puente no se acabó a finales de 2023, como decía el plazo de adjudicación, y es más que probable que requiera otros dos años de obra para su terminación: 2024 y 2025. Incluso que se alargue hasta 2026 (“como muy tarde”, en palabas del ministro).

Aunque parezca difícil de creer, el grado de ejecución de estos trabajos para ampliar el tablero con un carril más y renovar los tirantes se halla actualmente en un exiguo 25% del total, pese a que se ha agotado el plazo de 27 meses que tenían las constructoras para realizar esta reforma.

El segundo punto preocupante de este contrato tiene que ver con que los costes se han disparado hasta los 120 millones de euros, frente a los 86,3 millones en que se adjudicó a la UTE liderada por Acciona Construcción en la que también participa Freyssinet a mediados de 2021.

El ministro Óscar Puente calificó este viernes de “tremendamente compleja” esta obra y justificó el enorme retraso que lleva en los “avatares” que ha generado la guerra de Ucrania y el suministro del acero. Según el dirigente socialista del Ministerio de Transportes esos problemas ya se han solventado, especialmente el corte en el suministro del acero, y actualmente la obra marcha bien.

Para afrontar la subida del coste del acero se redujo en el contrato la cantidad que se iba a destinar a este puente. Los 8 millones de kilos previstos en el proyecto inicial se rebajaron a 4,5 millones de kilos de acero de mayor calidad.

La conexión ferroviaria Santa Justa- aeropuerto

A la incógnita de cuándo veremos el final de la obra del puente del Centenario con sus tirantes renovados y seis carriles de circulación, se suma la incertidumbre sobre otra infraestructuras pendiente y más que necesaria en Sevilla: la conexión ferroviaria de la estación de Santa Justa con el aeropuerto.

No creemos que haya un proyecto más simple que este que se eternice y se complique más. El Ministerio de Transportes no acaba de dar fechas ni plazos ciertos de puesta en marcha y sigue enfrascado en estudios un año después de adjudicarse el estudio informativo (febrero de 2023). Con un aeropuerto de Sevilla desbordado de pasajeros (más de 8 millones al año) no hay más tiempo que perder.