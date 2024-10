En Sevilla faltan taxis por la noche, los fines de semana y en grandes eventos

El transporte público en Sevilla no está adaptado a la demanda que genera la capital andaluza por la noche, los fines de semana y ante grandes eventos (conciertos, festivales...), una actividad que atrae el movimiento de miles de personas intensificado por el creciente número de turistas que nos visitan cada semana. Ni el taxi ni los autobuses urbanos e interurbanos ni el tranvía ni el Metro cuentan con horarios nocturnos actualizados para adaptarse a esta demanda. La solución depende de las administraciones competentes para acabar con este desajuste: el Ayuntamiento de Sevilla y la consejería de Fomento de la Junta.

En el caso del taxi, la ciudad de Sevilla dispone de 1.930 licencias de titulares a día de hoy, según los datos del Ayuntamiento, una cifra muy razonable en proporción a la población. Pero la realidad es que no hay quien pueda coger un taxi por las noches, los fines de semana, los días de eventos. Las complicaciones se extienden a las horas punta y los días de lluvia.

¿Cuál es la razón de este aparente desabastecimiento de taxis en momentos clave?

El mayor problema del taxi en Sevilla radica en que el servicio no se ofrece 24 horas al día por falta de personas asalariadas que puedan cubrir las noches y los fines de semana o las horas especiales, como sucedía hace décadas. Este vacío lo ocupa la competencia privada de los taxis, los VTC: Cabify, Uber o Bolt, que suben los precios de forma desorbitada cuando la demanda es muy alta.

Desde la patronal mayoritaria del gremio del taxi, la Unión Sevilla del Taxi (USST), su presidente David Capelo sostiene que la necesidad de más asalariados en el taxi es una demanda en toda España, señala a las aseguradoras como culpables de la situación y anuncia que sobre esta cuestión el sector ha convocado un paro a nivel nacional que se hará público en las próximas semanas.

"Las aseguradoras exigen un seguro a todo riesgo cuando el taxi tiene asalariados. Si las aseguradoras ofrecieran mejores condiciones la contratación de asalariados se facilitaría bastante. Sin embargo, actualmente los gastos se me disparan de retenciones, de desgaste del vehículo, de combustible", subraya Capelo. Con gastos tan elevados, se puede mantener a un asalariado si hay conciertos masivos con frecuencia en la ciudad. "Si al alcalde de Sevilla se le ocurre poner un concierto de Ricky Martin como, pero si no hay concierto de Ricky Martin no como, porque un lunes por la noche no hay hordas de personas a las 4 de la mañana. O sea, que la vida se ve muy fácil, pero luego hay que bajar a la tierra y esto es muy complicado", subraya.

La oferta nocturna de Tussam y del Metro también es escasa Tussam (autobuses y tranvía). Hay ocho líneas nocturnas de autobuses hasta las 3 de la mañana (con la letra A sobre fondo negro), que pasan cada hora aproximadamente) que cubren del Prado a los barrios. A1 (Prado- Pino Montano)

A2 (Prado - Torneo – S.Jeronimo)

A3 (Prado- Sevilla Este), A4 (Prado – Sta.Aurelia)

A5 (Prado - Poligono Sur)

A6 (Prado -Bellavista)

A7 (Circular Nocturno)

A8 (Prano- Alcosa).

El tranvía acaba su servicio poco antes de las 12 de la noche Metro de Sevilla (L1) Viernes, víspera festivo y sábado solo hay Metro hasta las 2.00. El resto de días (lunes a jueves y domingo) hasta las 23:00.

Sin libertad de contratación de asalariados en Sevilla

El taxi no funciona en Sevilla en los momentos clave por varias razones. Aparte de que los gastos se disparen con un asalariado, en Sevilla no hay más taxis porque la contratación de asalariados no es libre. Y no es libre porque las patronales del sector presionan al Ayuntamiento de Sevilla para que solo autorice a una exigua cantidad de titulares del taxi (60 taxistas) a contratar a trabajadores para tener un doble turno de servicio, pese a que lo solicitaron 95 taxistas en la última convocatoria (ver noticia). Los taxistas, sobre todo los más veteranos, sin embargo, sí estarían a favor de contratar a más asalariados con ayudas y bonificaciones, como sucedía hace dos décadas.

El problema, al final, es que el servicio de taxi está fallando: pierde el usuario y en parte el taxista, que no puede ofrecer un servicio completo, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla mira para otro lado sin implicarse en una solución eficaz para lograr taxis durante 24 horas en la ciudad. Basta un partido de fútbol para que coger un taxi sea misión (casi ) imposible.

La respuesta de la USST sobre la imposición de límites de contratación de asalariados a los 1.930 titulares de licencias es que se hace para equilibrar los ingresos del sector. “Si hubiera mil y pico de taxis con asalariados, el día que no hay eventos ¿cómo comen? La vida se ve muy fácil pero nosotros no somos un servicio público que ponemos la mano a primero de mes. Hay que cubrir los gastos y debemos tener un servicio equilibrado”, relata Capelo, quien insiste en que “se está haciendo un esfuerzo y se sigue aumentando día tras día la flota de asalariados”.

Capelo critica que se señale al taxi cuando, en su opinión, es el único transporte que cubre las noches. “No es que no hay taxis por la noche en Sevilla, es que es lo único que hay, eso hay que recalcarlo. No podemos pervertir el debate Si yo vivo en Mairena del Aljarafe y salgo a las tres de la mañana de un concierto no me puedo volver en Metro, tengo que hacerlo en taxi, pero sí me puedo ir a ese concierto a las seis de la tarde en autobús o en Metro”, expone.”El debate es justo al revés: por la noche el único transporte que hay en la ciudad son taxis, lo que no hay es Metro ni autobuses. Tussam se niega a tener servicios nocturnos y el Metro cierra a las dos de la mañana”, protesta el presidente de USST.

Capelo insiste en que no es normal que se quiera llenar el Estadio de la Cartuja con eventos que durante todo el día están llevando a la gente en Metro, en autobús... o metrocentro... y por la noche todo el mundo quiere taxi. Eso es imposible y siempre estamos en la picota por el mismo tema. Y subraya que “no puede haber nunca suficientes taxis para cubrir todas las necesidades de movilidad de la ciudad, eso es inviable”. “Nosotros tenemos ahora una flota de doble turno bastante solvente para la ciudad que tenemos”, insiste Capelo.

30 euros la hora por elevada demanda

Trabajar en un taxi los fines de semana por la noche es de lo más rentable. Algunos taxistas consultados que prefieren no identificarse admiten que las noches de los fines de semana es cuando más se gana: "Yo he trabajado algunos viernes por la noche porque sale a 30 euros la hora. Es un pelotazo. Por cuatro horas ganas 120 euros, y eso es lo mínimo porque si te toca ir a un pueblo puede subir a 150 euros".

"Los viernes y los sábados el cliente del taxi se multiplica por diez. El de aquí no coge taxi, pero son miles de personas las que vienen de fuera. Hay colas que te mueres", comenta uno de los taxistas.

Admite que los Cabify y los Uber les está haciendo un favor a los taxis porque son los que dan servicio a la demanda nocturna de transporte. "Si ellos no estuvieran, el Ayuntamiento estaría diciendo que hacen falta más taxis", asegura.

A la pregunta de si faltan o sobran licencias en Sevilla, relatan que la mejora de los ingresos ha generado que el que hace un sueldo tras ocho horas se va a su casa y el taxi se queda parado. "En los años 80 y 90, cuando la ciudad tenía muchas licencias para afrontar la Expo92, había que trabajar 14 horas para tener un sueldo, y ahora se hace el sueldo en 8 horas. Los compañeros se van a casa cuando hacen el sueldo".

"Y ¿qué hacemos con las noches que no están cubiertas? Pues las noches no están cubiertas porque yo me voy a las 15:00 habiendo hecho el dinero que necesito. A mí me gustaría tener un asalariado, pero que no me cueste 1.000 euros. Por la noche los taxis están parados en las casas. En los años 80 y 90 había asalariados. Entonces el cliente ganaba. Ahora me retiro a las 15:00".

Se quejan de que el taxista paga mucho como autónomo, aunque ahora se factura más. "Ahora se factura más; se hacen 400 euros volados. En un fin de semana haces 1.000 euros, pero tienes que pagarlo". "Gracias a Dios ya no trabajamos 14 horas para 150 euros. Eso sí se ha arreglado".

Los findes por la noche los VTC cobran 30 euros por un trayecto que cuesta 8 euros en el taxi

En Santa Justa, no poco usuarios que se quejan del escaso número taxis para atender los trenes cargados de viajeros que llegan a la estación. Algunos del gremio dicen que si no hay más taxis en Santa Justa es porque no compensa el dinero que se gana en trayectos habituales al centro para llevar a turistas.

Una decena de usuarios del tren consultados sobre el servicio del taxi coinciden en que no faltan taxis en Sevilla, salvo por las noches y en los eventos especiales. Y avisan de los elevados precios de los VTC nocturnos cuando la demanda se dispara.

La joven María, 23 años, contrata con Uber para moverse por la ciudad los fines de semana, pero se lamenta de lo caro y lo que suben los precios los VTC por la noche. Hasta cuatro veces más que un taxi le han cobrado. "Venir del centro a mi casa, en la zona de Santa Justa, en Uber o Cabify un viernes o un sábado por la noche puede costarme 30 euros a las 2 o las 3 de la mañana. Cuando hay taxis en este mismo trayecto prefiero coger un taxi porque me cuesta solo 8 euros", relata.

Miguel Ángel, 54 años, vecino de Utrera, coge taxis cuando viene en tren a Sevilla de ocio. En su opinión, solo faltan taxis en momentos puntuales. Cree que tendría que haber un segundo turno para las noches.

Raquel, 48 años y de fuera de la capital, usa los taxis para ir al hospital Virgen del Rocío a trabajar y nunca ha tenido problemas. "Nunca he tenido ningún problema con un taxi, salvo alguna vez si llego muy tarde por la noche". Si se ve sin taxi de noche, avisa a un Cabify.

Un jubilado de 64 años del Aljarafe que prefiere no dar su nombre también comenta que no suele tener problemas para coger o bien un taxi o bien un Cabify o Uber en las horas normales y puntas, según los precios más convenientes en cada momento. Admite que los taxis son más baratos y que cuando la demanda es más alta los VTC suelen ser más caros.

María, 50 años, toma un taxi para acompañar a su madre, que viene de fuera, al hospital a horas normales del día. No ha tenido problemas para cogerlo ni cree que falten taxis en la ciudad.

El taxi funciona ocho horas y luego se queda parado

Hemos podido charlar con dos veteranos taxistas de Sevilla, Juan y Jorge, que reclaman la necesidad de reorganizar mejor el trabajo de las casi 2.000 taxis que hay en la actualidad, ya que admiten que ante cualquier evento, fines de semana y por la noche se hace necesario tener más servicio.

Sobre la contratación de asalariados, ambos reiteran que la libre elección para tener doble turno (asalariados) es lo más necesario. "Con el doble turno el taxi funciona las 24 horas. Ahora si cierras el cupo de asalariados, un taxista que empieza su turno a las seis de la mañana, a las siete de la tarde no puede más".

El doble turno con libertad de contratar asalariados existió hasta hace dos décadas aproximadamente. "Desde hace 15 o 20 años a los que empezaban de nuevo no le permitieron el doble turno. Ahora el Ayuntamiento permite contratar asalariados para Feria o Semana Santa. Oiga, ¿pero usted se cree que puedo dar de alta a un empleado para tenerlo aquí tres meses?", dice Juan.

Lamenta la división en el sector entre las diferentes asociaciones (que llama "sindicatos") mientras "el Ayuntamiento pasa de nosotros, y lo único que quiere es que paguemos los impuestos".

Y añade que las patronales piden recortar 300 licencias por la vía del rescate municipal para pagar a los 185 taxistas jubilados que están en lista de espera y quieren venderla y no pueden. "Aquí los que compraban licencias eran los asalariados".

Sobre la necesidad de más taxis por la noche, Jorge comenta la solución es facilitar la contratación de asalariados. "La solución es bonificar al asalariado. Hay que darle muchas facilidades. Yo no puedo pagar 400 euros por tener un asalariado, no puedo pagar un IVA superior, me obligan a hacer el seguro a todo riesgo. Por eso no hay asalariados. Yo no meto asalariados porque me vale dinero. Yo termino las tres de la tarde porque a esa hora tengo el dinero, gracias a Dios, pero a mí me gustaría meter un asalariado, pero no puedo".

Un modelo de ciudad que le gusta como funciona el taxi es Málaga. "En Málaga funciona bajando los impuestos para contratar a los asalariados. Esa es la clave".

"Cuando mi padre era taxista, el asalariado menor de 25 años no pagaba nada. Se le daba de alta y se iniciaba en el trabajo. Y le bonificaban el carné. Felipe González incentivó al trabajador y al empresario. A mí por contratar a un asalariado me daban 3.000 euros. Por eso metí asalariados. Ahora, todo es deuda: una persona con 21 años no te hace dinero y te cuesta un dineral. Esos cinco años son muy duros".

El coste de meter a un asalariado, más gasoil, más seguros sociales, más IVA, más IRPF son 1.000 euros más al mes, relata Jorge. "Entonces yo tengo que obligar al asalariado a hacer 4.000 euros porque la mitad es para mí, más 1.000 que me cuesta ese empleado". Lamenta que tampoco tienen facilidad para la compra del coche, que ronda los 22.000 euros

Su trabajo desde hace una década es salir de 8.00 a 15.00 y luego el taxi se queda parado. "Es una pena que el viernes acabe a las seis de la tarde y lo deje parado porque me cuesta mucho dinero el asalariado. Antes sí se podía costear un asalariado porque el coste era mínimo. Felipe González te daba 3.000 euros por cada asalariado que contratabas y te bonificaba hasta los 25 años, y entonces tú metías chavales de 20 años. Por eso todas las noches estaban llenas de taxis. Mi padre contrató a tres asalariados".

Lamenta las dificultades para vender la licencia. Hace falta un aval para el comprador que tiene que pagar la deuda en cinco años. Cree que hay 180 licencias que nadie compra ("pueden tardar 3 o 4 años") porque "nadie quiere ser taxista, tampoco los jóvenes" y que se venderán esas licencias cuando llegue otra crisis. Espera que el gremio pueda negociar un aval con algún banco. "porque todo el mundo no tiene 100.000 euros".