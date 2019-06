El Podcast de La Ventana Pop (Programa 109)

Llega el último programa de la temporada y lo hace con las nuevos discos de La Trinidad, desde Málaga; Papaya Club y Prado Negro, desde Granada; David Cordero y I Am Dive, desde Sevilla, y Rusty River, desde Huelva. Además, algunas recomendaciones de festivales y ciclos veraniegos con Elemento Deserto, en Sierra Nevada por todo lo alto; Quentin Gas & Los Zíngaros, en Pop Caac; María Guadaña, en Nocturama, y Guadalupe Plata, en Pulpop. ¡Volvemos en septiembre! ¡Buenas vacaciones!

Como siempre, puede escuchar El Podcast de La Ventana Pop en el reproductor bajo estas líneas o, también, en la web de ScannerFM.

Tracklist

01.-La Trinidad: Tragedia nacional

02.-La Trinidad: La joya

03.-Elemento Deserto: Pasos largos

04.-Papaya Club: Hey Buddy

05.-Papaya Club: Death and Honey

06.-David Cordero: Sevredol

07.-I Am Dive: Labyrinth

08.-I Am Dive: Nowhere To Be Found

09.-Prado Negro: Sé tú mi límite

10.-Rusty River: Girl From Russell Square

11.-Quentin Gas & Los Zíngaros: Shani

12.-María Guadaña: Peregrino

13.-Guadalupe Plata: Mari Carmen