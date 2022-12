Lotería de Navidad: el dinero que se lleva Hacienda del Gordo

El sorteo nacional de Lotería de Navidad de este año ya está aquí. Si has comprado un boleto, tienes posibilidades de que este sea el premiado, en cuyo caso podría solucionarte la vida en menos de lo que canta un gallo.

Con ese dinero, muchas personas podrían llegar al punto de perder la cabeza, puesto que te recomendamos que si eres el ganador de alguno de los premios de este sorteo de Navidad, uses el dinero con cabeza, y no vayas a gastar como un loco nada más enterarte de que tu boleto es uno de los premiados.

Aun así, aunque sepas que puedes tenerlo todo bajo control, no todo es de color de rosas, puesto que aunque ese dinero lo hayas ganado tú, deberás declarar la parte correspondiente del mismo, que se cobrará Hacienda.

A tres días del Sorteo de la Lotería de Navidad 2022, son muchos los que están ansioso de comprobar si han sido agraciados con algún premio o incluso con el Gordo. https://t.co/JCdnMUmQ2Q — Lotería Navidad (@loterianavidad_) December 19, 2022

Esto no solo ocurre con la Lotería de Navidad, sino que el Estado se lleva una parte, que se resumen en un porcentaje fijo, de cada uno de los sorteos del Estado. Sabemos que no todo el dinero va a ir destinado a nuestro bolsillo pero, ¿cuánto se lleva Hacienda? Con toda cifra que supere los 40.000 euros, Hacienda se quedará con un 20% del total.

Si tu premio es de menos de esta cifra no te preocupes, puesto que tu premio estará considerado como menor y Hacienda no te quitará nada, te entrará limpio. Esto supone que en el sorteo de Navidad solo tendrán que tributar el premio gordo, los segundos y terceros, ya que ni los cuartos premiados ni los quintos superan el mínimo de 40.000 euros, por lo que no tienen que declarar nada.

Cuánto se queda Hacienda de cada décimo del Gordo

Esto se resume en que si te ha tocado un décimo premiado, que son 400.000 euros, solamente 40.000 euros son los que se quedarían exentos de impuestos, al resto del dinero, 360.000 euros, se le tendría hacer el 20% del mismo (que quedarían en 72.000 euros), y esta parte es la que el Estado se quedaría.

Por lo tanto, de los 400.000 euros que te han tocado, solamente te corresponderán 328.000 euros. En el caso del segundo premio, de los 125.000 euros premiados, Hacienda se queda con un total de 17.000 euros; y del tercer premio, de los 50.000 premiados, Hacienda se queda con 2.000 euros.

El dinero que le corresponde a Hacienda te será descontado automáticamente cuando vayas a cobrar el premio, aunque sí deberás incluir el premio en el apartado de Ganancias y Pérdidas Patrimoniales no derivadas de la Transmisión de Elementos Patrimoniales de la declaración de la renta del próximo año.