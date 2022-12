Si gano la Lotería de Navidad, ¿tengo que compartirla con mi ex?

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más famosos a nivel nacional y se celebra el 22 de diciembre. Las personas que premian este gran sorteo anual suelen querer compartirlo con sus seres queridos, entre ellos sus familiares y amigos, porque no solo comparten el dinero, sino que de cierta forma, están compartiendo la ilusión del premio. En cambio, otras personas pueden 'verse obligadas' a compartir un premio y una ilusión con personas con las que no quieren compartirlo. Según el abogado Carlos Gómez Sirvent, “durante todo el año soñamos con que nos va a tocar la lotería y que el dinero del premio nos puede cambiar la vida. Pero lo que debemos pensar también es cómo vamos a gestionar ese boleto premiado. Porque de la forma en que lo hagamos, tendremos más o menos seguridad a la hora de cobrarlo y de disfrutarlo”.

Si este año tu boleto es el premiado, debes saber una serie de cosas importantes. En primer lugar, cada vez más personas son las que adquieren su boleto por internet. Deberemos asegurarnos que estamos comprando en una página web segura. ¿Cómo nos cercioramos de esto? Según Sirvent, "la web incluye datos identificativos de la empresa y después de la compra, muy importante, la administración a la que le has comprado el número debe de hacernos llegar, normalmente por correo electrónico, un documento con firma digital expedida por la Fábrica Nacional de Moneda. Este es el documento que va a sustituir al décimo físico que tradicionalmente compramos”.

También puede pasar que se compre el décimo en grupos, ya sea de amigos, familia o un grupo de trabajo. En estos casos (cada vez más comunes), Sirvent explica: "Aquí hay que ser cautos y, aunque confiemos en la persona que lo compra, es bueno tener con anticipación el número y conocer lo que se ha comprado con el dinero de todos". En estos casos puede suceder que uno quiera cobrar el dinero que pertenece a todos, y para evitar este tipo de situaciones, debemos acostumbrarnos a sacar una fotocopia al boleto que compramos, firmarla por los participantes e indicar qué dinero se juega cada uno además de los datos personales. Con esto, será más difícil que se den este tipo de situaciones donde uno quiere cobrar lo que todos han ganado.

Muchas personas que no quieren compartir el premio que han ganado, se hacen la siguiente pregunta: ¿Qué sucede si estoy separándome/divorciándome y gano la Lotería de Navidad? ¿Debo compartirla con mi ex?

Esta pregunta, aunque capciosa, tiene una respuesta sencilla: dependiendo del caso.

En el caso de que tú y tu pareja estéis casado en régimen de gananciales y no haya manera de demostrar que hay una separación seria vigente (no vale con vivir separados), el premio deberá ser repartido entre ambos. En el caso de que tú y tu pareja estéis casado con separación de bienes, no deberás demostrar nada, puesto que el premio te pertenecería. Según Sirvent, "si ya se está en proceso de separación o divorcio, el premio sería para el cónyuge que comprase el premio si puede acreditar que está ante una separación seria, prolongada y demostrada".