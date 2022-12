De Madrid a Manises: las localidades más afortunadas en la Lotería de Navidad

Quedan menos de dos semanas para que se celebre el tradicional sorteo de Lotería de Navidad y son muchos los que apuran hasta el final para hacerse con el ansiado décimo o completar su particular colección que han estado recopilando durante los últimos meses en distintas provincias de España. Es evidente que a quien no juega, no le toca, pero menos evidente, pero igual de cierto es que, históricamente hay lugares en los que la diosa fortuna sonríe con mayor frecuencia. Aquí os desmenuzamos las localidades más afortunadas en la Lotería de Navidad desde su puesta en marcha, allá por el año 1812.

El ranking lo lidera Madrid, donde 'El Gordo' ha recaído un total de 82 ocasiones, la última de ellas el pasado año 2021 (ya lleva seis años consecutivos, según datos de la SELAE). Comprar un décimo en la capital aumenta estadísticamente tus opciones de conseguir un primer premio, pero ¿en cuál de sus más de 600 administraciones de Lotería? Le siguen Barcelona (42), Sevilla (17), Bilbao (14), Valencia (14), Zaragoza (13) y Cádiz, donde sorprendentemente ha tocado hasta en un total de doce ocasiones.

Mapa de provincias

Otras ciudades españolas han sido agraciadas con el Gordo en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Como Málaga, donde ha recaído el primer premio en diez ocasiones; Santander, Alicante y Granada, en nueve ocasiones. A Coruña, San Sebastián y Gijón han sido premiadas en siete ocasiones; Palma de Mallorca, en seis; y Badajoz o Lugo, en cinco.

Mapa de municipios

Que el premio toque en grandes poblaciones es aparentemente lo más normal. Destacados son los casos de localidades como Manises, Sort, Boñar (León), Carballo (A Coruña), Casas Ibáñez (Albacete) o Algeciras (Cádiz), donde por probabilidad igual no debería haber tocado jamás, como ocurre en Melilla, y sin embargo acumulan varios años recogiendo el 'Gordo' para sus vecinos. En el municipio valenciano ha tocado hasta en cinco ocasiones (1971, 1986, 2012, 2013 y 2018), mientras que en el hogar de la bruja más famosa de España ha dejado el mayor premio un total de cuatro veces. Más extraño aún es que en un pueblecito de menos de 2.000 habitantes como Boñar (León) toque hasta tres veces, así que si pasa usted por allí de casualidad bien haría en hacerse con algún décimo.

Capitales de provincia sin 'Gordo'

El primer premio ha caído también tres veces en lugares como San Pedro del Pinatar (Murcia), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Granadilla de Abona (Tenerife) o Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) y en dos ocasiones en San Vicent del Raspeig (Alicante), Sant Quirze del Vallés (Barcelona), Coria (Cáceres), Almuñécar (Granada) o Linares (Jaén).

Algunas capitales de provincia han tenido menor suerte que todas estas pequeñas localidades. Es el caso de Guadalajara, Huelva y Orense. Y en otras ni siquiera ha llegado a tocar, como Ávila, Girona, Jaén, Tarragona y Toledo ¿Será este 2022 el año del Gordo en dichas localidades?