La Lotería de Navidad 2025 repartirá 70 millones de euros más en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Así lo ha señalado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación en rueda de prensa de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad, celebrada en la Real Casa de la Moneda en Madrid.

Huerta ha detallado que este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).

El presidente de Loterías ha indicado que los décimos de este año están ilustrados, como es habitual, con una obra del Museo Nacional del Prado. En concreto, se trata de 'La Natividad de la Virgen', de Juan García de Miranda. Jesús Huerta ha puesto en valor el décimo de Navidad como "un transmisor cultural".