La ficha Antonia. Producido por David Santiesteban y Riki Rivera. Sony.

La cantaora flamenca almeriense Toñi Fernández tiene un álter ego que hace canción melódica aflamencada llamado Antonia, que protagoniza este álbum. Con melodías y letras melosas firmadas por David Santiesteban y Riki Rivera, productores de la entrega y que están detrás también de otros fenómenos parecidos como el de la India Martínez. La fórmula es bien conocida por nuestros lectores, ya que la inició Niña Pastori hace 20 años: eficaces composiciones pop, con estribillos y voces evanescentes, una voz prodigiosa puesta al servicio del repertorio, y arreglos ligeros de bajos, batería, guitarras acústica y teclados. De Rumanía se inicia con un ritmo de seguiriyas que desemboca en unos tangos de ambiente gitano oriental. Yerai Cortés aporta dos temas propios en este disco, protagonizando en ambos casos la parte instrumental de las piezas: la balada Me da coraje y las bulerías Las horitas pasan. Aunque no se trata de un disco flamenco tradicional, la voz de Antonia es flamenca por completo, como muestra a las claras la mencionada balada, con unos agudos prodigiosos donde Antonia se rompe sin perder la elegancia. Una voz sobrecogedora que puede encarar cualquier repertorio pero que suena siempre jonda. Las bulerías son la pieza con mayor contenido flamenco tradicional de esta obra merced al ritmo impuesto por el Bandolero a la percusión y la guitarra jonda del propio Yerai Cortés. Qué no sabe nadie es quizá el estribillo más reconocible de esta obra. En la segunda versión de Crisálida, un tema dominado por los teclados ochenteros, encontramos la presencia de un brillante recitado a cargo de César Brandon.

Antonia Fernández (Huércal de Almería, 1986) es hermana del Titi, también cantaor. Se inició en su ámbito natal actuando en las peñas y festivales de Almería. En 2007 empieza a trabajar con las compañías de Rafael del Carmen o La Lupi con las que recorre el mundo. Dos años más tarde, resultaba ganadora del Premio de Cante en el X Concurso Jóvenes Flamencos de la Federación de Peñas de Sevilla, lo que le permitió realizar una gira en solitario y cambiar su residencia a Sevilla. En 2012 publicó Dame la mano, un disco de flamenco tradicional.