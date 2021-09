Victoria y el triunfo de la luz

La Semana Santa es el centro vital de todo cristiano, el momento del año en que la fe se reafirma en el misterio de la renovación que suponen la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora que tanto se habla de relato, la leyenda (para el cristiano, la verdad revelada) que transcurre entre el Domingo de Ramos (entrada triunfal en Jerusalén) y el Domingo de Resurrección constituye el Gran relato (la afortunada expresión es de Eugenio Trías ) no sólo de la comunidad cristiana, sino de toda la civilización occidental .

Reedición. Apoteosis francesa

Pocos artistas demuestran mayor confianza en el formato del disco físico. Jordi Savall no sólo sigue produciendo objetos nuevos tan extraordinarios como el dedicado a Victoria que se comenta en esta página, sino que no cesa de sacar reediciones. Aquí nos trae una producción de 1985, cuando el músico catalán grababa para el sello Astrée, en la que se recogen las dos Apotesosis de François Couperin, dedicada una a Corelli (1724) y otra a Lully (1725), en las que el compositor parisino rendía tributo a los admirados líderes de las escuelas italiana y francesa, escribiendo una gran sonata a la italiana para el primero y una extensa obra programática para el segundo. Las Apoteosis de Couperin no son sino una de esa muestras que nos dejó la época de intentar conciliar ambas maneras de entender la música, a las que el propio compositor designó como los Gustos reunidos.

La música francesa siempre fue una especialidad de Savall, curtido en el lenguaje de la suite del gran repertorio violístico. Eso, unido a la costumbre de rodearse de grandes talentos, hacen que esta siga siendo, pese a los años transcurridos, una de las grandes opciones disponibles en disco para acercarse a esta maravillosa música de divertimento. En este caso, junto al violista de Igualada, pueden escucharse los violines de Monica Huggett y Chiara Banchini, el clave de Ton Koopman, la tiorba de Hopkinson Smith y la voz de Bernard Hervé, que recita los títulos que Couperin añadió, en forma descriptiva, a cada uno de los movimientos de ambas piezas.