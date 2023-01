Miley Cyrus lanza 'Flowers', una canción sobre quererse a una misma con referencias a su ex

Hacer canciones para tirarle algo de beef a tu ex está a la orden del día. Lo hemos visto claramente con la reciente colaboración entre Bizarrap y Shakira y, aunque las canciones de despecho y superación del desamor no se inventaron ayer, Miley Cyrus ha decidido aportar su granito de arena al género de moda de enero de 2023.

La cantante estadounidense ha publicado 'Flowers', canción en la que muchos creen que habla de su ex Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación llena de altibajos, que terminó en matrimonio al que le siguió una separación unos 8 meses tras la boda.

Flores y fuego

Si 'Flowers' destaca por algo es por ser un tema que habla de superar el desamor y encontrar refugio en el amor propio ("me puedo amar mejor de lo que tu puedes hacerlo”). Esto lo refuerza con las imágenes del videoclip, en los que Cyrus es la única protagonista, en los que se la ve ejercitarse y bailar, como si se tratara de trabajar en una misma para poder disfrutar con total libertad.

Por otro lado, es la letra y el ritmo de la canción lo que realmente tienen miga. Ciertas partes de la canción parecen responder al tema 'When I Was Your Man' de Bruno Mars (al parecer uno de los favoritos de Liam Hemsworth).

Si Bruno Mars habla de que "debería haberte comprado flores, haber tomado tu mano, (...) haberte llevado a todas las fiestas, porque todo lo que tú querías hacer es bailar"; Miley Cyrus responde que: "me puedo comprar flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, (...) llevarme a mí misma a bailar, tomar mi propia mano. Sí, me puedo amar mejor de lo que tú puedes hacerlo".

No es el único mensaje que muchos fans de la cantante creen que pueden estar dirigidas a su ex. En otra de las estrofas de Flowers, Miley Cyrus habla de que construyeron una casa y vieron cómo se quemaba ("built a home and watched it burn"). Esto puede tener dos interpretaciones, la primera y más clásica puede ser la metafórica, el relacionar la construcción de la casa con la relación y el fuego con el deterioro de la misma.

Sin embargo, ese verso también puede tener un cariz más literal cuando se trata de la relación entre Cyrus y Hemsworth. Cuando todavía eran pareja perdieron su casa de Malibú (California) como consecuencia de un incendio forestal en 2018.

¿Otro detalle? La cantante ha lanzado la canción el 13 de enero, haciéndola coincidir con el cumpleaños número 33 de Hemsworth, por si quedaban dudas.