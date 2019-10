Ni la lluvia, prevista para el sábado, cuando los integrantes de Green Day actúen en la Plaza de España -"un concierto que se celebrará" aunque caigan chuzos-, podrá mermar "las excelentes cifras que la MTV dejará en Sevilla, un evento que llegará a 180 países" según el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, y que tendrá un impacto que el también concejal de Turismo y Hábitat Urbano cifra en 50 millones de euros. Muñoz ha ofrecido estos datos junto al responsable de Viacom International Media Networks, Manuel Gil, en un acto en el Ayuntamiento donde se avanzaron otros detalles de la celebración de los MTV Europe Music Awards (EMA).

"Sevilla se convierte este fin de semana en la capital mundial de la música", recalcó el concejal socialista, que destacó la presencia de Liam Gallagher en la gala que acogerá el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), donde está previsto que recoja el Rock Icon de la MTV e interprete sobre el escenario alguno de sus grandes éxitos con Oasis y un tema de su álbum en solitario Why Me? Why Not (2019), tomando así el relevo de Janet Jackson (Icono Global en la edición anterior de los premios).

Además de Gallagher, puntualizó Manuel Gil, las actuaciones en Fibes de Rosalía, Halsey, Becky G, Akon, Ava Max o Mabel serán vistas el domingo a través de las pantallas de todo el mundo pero antes, más de 30.000 personas acudirán a los distintos conciertos que ofrecerá Sevilla, "para los que se agotaron en muy poco tiempo todas las entradas disponibles".

Desde hoy y hasta el jueves por la tarde, el Ayuntamiento mantiene abiertas las puertas para todo aquel que quiera fotografiarse con el premio de la MTV, que ha quedado colocado en la planta baja de la Casa Consistorial, como ya se hiciera en febrero pasado con los premios Goya.

1.600 personas han trabajado en la capital andaluza para preparar una gala que, según Muñoz, debe servir a la corporación municipal para establecer contactos con las productoras y agencias que promueven los grandes conciertos internacionales de estrellas que aún no han actuado en la capital andaluza, y para mostrarles posibles escenarios "de modo que dejen de venir con cuentagotas". Entre esas actuaciones al melómano Antonio Muñoz le gustaría escuchar en Sevilla "a James Blake, New Order o por supuesto a Morrissey, teniendo en cuenta mis gustos personales y que mi grupo favorito, The Smiths, se separaron hace años y no han vuelto a reunirse".