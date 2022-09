Rosalía arrasa en los Latin Grammy con siete nominaciones tras agotar entradas en dos conciertos en Nueva York

Rosalía arrasa por donde pisa y los Latin Grammy dan buena cuenta de ello. La artista ha sido nominada en siete categorías diferentes entre las que destacan las más importantes como son la de mejor álbum, mejor grabación, mejor canción, mejor canción alternativa y mejor vídeo musical versión larga.

En ese orden las canciones del álbum Motomami que han sido nominadas han sido Motomami, La fama, Hentai tanto en mejor como mejor canción alternativa y por último Motomami TikTok.

En su palmarés Rosalía ya tiene a buen recaudo 8 Grammys y si consigue llevarse a casa alguno por los que está nominada le irá restando la distancia a Alejandro Sanz que es el español con más galardones en esta categoría, 24.

Al enterarse de la noticia, la artista no ha podido evitar emocionarse y compartir con sus miles de seguidores la ilusión que le hace estar nominada en esta gala tan importante para la música latina y de la que lleva formando parte desde que salió El mal querer.

HOY ME LEVANTÉ DEMASIADO FELIZ☀️💖!!!! GRACIAS POR LAS 9 NOMINACIONES DE LOS LATIN GRAMMY Y X LOS 2 SHOWS SOLDOUTS EN EL RADIO CITY HALL QUE TANTO ME HE DISFRUTADo🤍🎉🎊NYY LA CIUDAD MAS INCREIBLE DEL MUNDO GRACIAS POR tanto amoRRR🙏 pic.twitter.com/vFvLR0PV0y