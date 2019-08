El Cabrero vende sus cabras

Han leído bien. El Cabrero, todo un referente en el mundo del flamenco, vende sus cabras. En este mundo de inmediatez, cada vez son más los artistas que utilizan las redes sociales para comunicarse con sus fans y seguidores. En esta ocasión ha sido José Domínguez Muñoz, nombre real del cantaor, el que ha recurrido a Twitter para hacer un anuncio: Vende sus cabras al no poderse hacer cargo de ellas.

El artista ha expuesto en un tuit que se ve obligado a poner en venta a sus animales, 30 cabras "muy buenas y bonitas" y "saneadas en julio".

RFB EL CABRERO:Me duele pero voy a vender mis cabras porque, por ahora, no me puedo ocupar de ellas. Son 30 todas muy buenas y bonitas. Saneadas en julio. Me gustaría que se las llevara alguien que las trate bien. Si hay algún interesado, que me mande un mensaje privado.😢