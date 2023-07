Conoce las posibles razones por las que tu perro no come en verano y cómo lograr que recupere el apetito

Cuando un perro deja de comer es un claro indicativo de que algo no anda bien, aunque es importante daber diferenciar entre dejar de comer y comer menos. En la época estival es natural que muchos animales tengan menos ganas de comer y esto se debe en parte a las altas temperaturas. Aun así, es importante saber analizar si tiene otro tipo de dolencia. Si no se observa ningún otro síntoma, no habría por qué alarmarse.

Hoy, desde Mascotíssimas, queremos mostraros cómo podrías intentar que tu perro recupere el apetito en verano, dejando claro que siempre debes acudir al veterinario, ya que él es el que mejor conoce a tu mascota y puede identificar más rápido qué es lo que le pasa.

Cómo conseguir que recupere el apetito

-Descender la actividad física diaria: Cuando llega el verano, muchas personas se sienten muy afectadas por el calor e incluso dejan de hacer o disminuyen su actividad física. En los perros pasa lo mismo. Las altas temperaturas obligan a bajar el ritmo físico (este es uno de los motivos principales para que coma menos). Cuanto menos ejercicio haga, menos necesidad de calorías necesitará.

Si quieres seguir haciendo deporte con tu mascota, recuerda hacerlo por la mañana temprano o a la caída del sol.

-Cambiar los horarios en su rutina: En esta época, nuestro amigo peludo necesita cambiar sus rutinas para adecuarse a la estación. Por ejemplo: Si normalmente come a las dos o tres de la tarde, es probable que en esas horas no le apetezca porque los grados son más elevados en esa franja. Esto siempre dependerá de tu perro, pero probablemente tenga más apetito por la mañana y a última hora de la tarde y por la noche.

-Fomentar la hidratación: Los perros no pueden regular su temperatura corporal como nosotros y esto podría llegar a provocarles un golpe de calor. Para evitarlo, es fundamental que esté profundamente hidratado, y cuando hablamos de "hidratación" no nos referimos únicamente al agua si no también otras como la comida húmeda o fruta.

La fruta es un manjar para ellos y también una fuente de muchas vitaminas que necesitan en su vida. No todas las frutas son buenas, así que tienes que tener mucho cuidado. Algunas como el melón, plátano, sandía, plátano, manzana o pera son adecuadas para ellos. Aquí te dejamos un artículo sobre cómo hacer helados de fruta caseros para perros.