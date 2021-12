¿Crees que tu mascota te olvidaría si la dejas de ver durante un año?

Salir de tu zona de confort es complicado y más aún si tienes que dejar atrás a tu familia, amigos y tu mascota. Ella lo es todo para ti y te acompaña día y noche, en tus buenos y malos momentos y por eso si algún día tienes que dejar tu hogar durante un tiempo, probablemente una de las cosas que más eches de menos es a tu peludo de cuatro patas.

Lo recordarás todos los días, de eso no cabe la menor duda pero, ¿crees que tu mascota te olvidaría si la dejaras de ver durante un año?

Los perros tienen memoria. Lo notamos a la hora de enseñarle algunas órdenes o trucos o al reconocer a algunas personas aunque se lleven algún tiempo sin verlos, pero ¿cuánta memoria tiene un perro? ¿sería capaz de olvidarte?

Según un estudio publicado en 2016 en la revista Current Biology, los perros parecen tener memoria episódica, pueden recordar acciones complejas ocurridas en un pasado reciente. «Los resultados pueden considerarse como un paso más para derribar las barreras entre animales no humanos y humanos. Les tenemos por listos, pero aún nos sorprenden las investigaciones que demuestran que compartimos algunas habilidades mentales, a pesar de nuestra relación evolutiva distante. Desde una perspectiva evolutiva, este experimento demuestra que la memoria episódica no es única ni evolucionó solo en primates, sino que está más extendida en el reino animal», explica Claudia Fugazza, investigadora de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría, que ha liderado el estudio.

Anteriormente el equipo de Fugazza ya había descrito que los perros pueden imitar acciones humanas, incluso 24 horas después de haberlas presenciado, si se les daban una orden. Entonces, demostraron que los perros poseen memoria semántica, un comportamiento conocido por todo el mundo: los canes son capaces de preparar una acción como respuesta a una orden.

Entonces, ¿en cuánto tiempo te olvidaría tu mascota?

Te dejamos más tranquilo si te decimos que ... ¡nunca te va a olvidar! Quizás alguna vez te has reencontrado con el perro de un amigo y te ha saludado como si fuera ayer. O incluso tú mismo has salido de casa y has vuelto a los 5 minutos porque se te ha olvidado algo y tu perro te ha recibido como si no te viera desde hace días.

También en muchas ocasiones habrás reñido a tu perro y aunque te haya puesto una cara muy triste y se haya quedado paralizado en el mismo sitio, probablemente al minuto haya vuelto a comportarse como si nada hubiera pasado. Esto es debido a su memoria "inmediata", la cuál funciona recordando hechos específicos que olvidará pasados unos cuantos segundos.

Por este mismo motivo, los especialistas no aconsejan reñir a un perro si ha mordido o roto cualquier cosa de casa y tú lo has visto horas después ya que lo más seguro es que no entienda el motivo por el que lo estás riñendo.

Los perros viven en el presente y pocas veces recuerdan el pasado (a no ser que haya vivido algún hecho traumático). Las asociaciones que se llevan a cabo en su cerebro y que se relacionan con lo que esa persona le hacía sentir, con sus gestos y movimientos, con su mirada, su voz y su olor, es un recuerdo que permanece siempre en tu mascota.

Hemos visto cientos de casos de perros que se han perdido y al reencontrarse con su familia los han reconocido al instante o incluso perros que se han quedado durante días pegados a la tumba de su dueño fallecido. Estos son claros ejemplos de que las mascotas nunca olvidarán a sus seres queridos.