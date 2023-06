Graban al primer y único panda gigante albino en una reserva en China

Se ha dado a conocer un sorprendente panda albino en la Reserva Natural Nacional Wolong, ubicada en la provincia de Sichuan. Este ejemplar, que es el único de su especie en el mundo, ha captado la atención de amantes de la naturaleza en todo el mundo a través de fotos y videos virales en las redes sociales.

El panda albino fue captado por una cámara sensible al movimiento en las montañas de China, lo que permitió obtener nuevas imágenes de este raro espécimen que no se había avistado desde 2019. Las imágenes revelan que el panda albino está creciendo de manera saludable en esta región protegida de Sichuan, que alberga alrededor de 150 pandas gigantes. Hasta ahora, no se habían publicado imágenes del panda desde su infancia, lo que brinda a los científicos la oportunidad de estudiar su salud y características genéticas.

Este panda albino tiene su distintivo color debido a una mutación genética rara que transforma su pelaje negro y blanco en un tono crema pálido en todo su cuerpo. Los animales albinos suelen enfrentar diversas enfermedades causadas por defectos genéticos y anomalías. Por lo tanto, es una gran noticia que este panda esté evolucionando sin problemas de salud, desafiando las expectativas de los científicos. Actualmente, se estima que el panda albino tiene entre cinco y seis años de edad.

Un video difundido por la reserva muestra al excepcional panda interactuando con una madre panda y su cachorro, descansando en el hueco de un árbol y jugando con otros pandas de forma natural en su entorno natural, a una altitud de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esto indica que se encuentra bien adaptado a su entorno y se lleva bien con sus compañeros.

