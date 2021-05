Lista de consejos para tu mascota con la subida de temperaturas

Con la llegada de la primavera debemos tener especial cuidado con nuestras mascotas. Llega el calor y el buen tiempo, pero también crecen las hierbas, aparecen animales como la procesionaria o el pelo se les cae. Hoy, en Mascotíssimas, te damos una lista de consejos para que los perros y gatos estén a salvo:

1. ¡Cuidado con la limpieza! En los meses de invierno se acumula mucho polvo y suciedad. Con el cambio de estación también vienen los cambios de armarios, decoración o muebles en las casas, por lo que los productos de limpieza estarán cerca de tus mascotas. Estos productos son tóxicos por lo que es fundamental mantenerlos alejados de ellos.

2. ¿Arreglar el jardín? Es un buen momento para arreglar el césped, pero muchos productos de los que se utilizan también pueden ser peligrosos y venenosos. Lee las etiquetas y estate pendiente a las plantas que hay alrededor, ya que algunas como las azaleas, ciclámenes, narcisos, adelfas, tulipanes, tejos o lirios del valle podrían ser venenosas para las mascotas. Los vómitos, las convulsiones y el letargo anormal son todos síntomas comunes de la ingestión de tóxicos.

3. ¡Ojo con el pelo! como ya os contamos en este artículo sobre la caída del pelo de los perros, los animales mudan, por norma general, en primavera y otoño. Es una señal para quitarles todo lo que les sobran. El artículo es muy interesante. ¡Leedlo!

4. ¿Tu perro mastica hierba? en principio no hay motivo por el que alarmarse ya que lo suelen hacer para limpiarse por dentro. En Mascotíssimas os explicamos todos los motivos por los que pueden comer césped o hierba. Te recomendamos leerlo aquí.

5. Las garrapatas y las pulgas son un peligro. Es importante que cuando lleguemos de un largo paseo o de un día de playa o campo, investiguemos si nuestra mascota tiene alguno de estos pequeños animalitos. En el caso de que los tenga, es conveniente extraerlos de una manera rápida e indolora con guantes o unas pinzas. Hay que agarrar bien la garrapata lo más cerca posible de la piel y tirar hacia arriba con un movimiento rápido. Para las pulgas, debes ponerle un collar antipulgas, que supone protección en todo su cuerpo.

6. Llega la procesionaria y podría ser mortal para tu mascota. Este es otro artículo que escribimos sobre uno de los peligros más graves para los perros. Les un tipo de oruga considerada como "plaga" que puede ocasionar urticaria en personas e incluso la muerte para las mascotas. Puedes leer más en el enlace.

7. Hay que prevenir las alergias. Al igual que los humanos, las mascotas pueden ser alérgicas a los alimentos, el polvo, las plantas y el polen. Las reacciones alérgicas en perros y gatos pueden causar picazón, resoplidos y estornudos leves o un shock anafiláctico potencialmente mortal por picaduras de insectos. Si uno sospecha que su mascota tiene una alergia primaveral, hay que visitar al veterinario lo antes posible.

8. No hay que dejarlos encerrados en el coche. Hay que tener mucho cuidado con los coches según pasan los días y la temperatura va aumentando, especialmente si están al sol sin ninguna sombra. Con una temperatura exterior de 20º C al cabo de una hora en el interior se habrán alcanzado los 40º C y a los 45 minutos rondaría los 60º C. Y si el coche es negro peor. Por lo que dejarlos encerrados en su interior solos durante mucho tiempo podría provocarles un golpe de calor.