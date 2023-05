¿Puedo denunciar a mi vecino por los ladridos de su perro?

Uno de los mayores inconvenientes de vivir en una comunidad es tener que compartir espacio con tus vecinos, e incluso cuando estás en tu propia casa es probable que escuches gritos, muebles que se mueven e incluso el ladrido de su mascota.

De hecho, una de las disputas más comunes entre vecinos son las molestias que puede causar el ruido, especialmente el de los perros. Es posible que en alguna ocasión te hayas llegado a preguntar si sería posible denunciar a tu vecino por los ladridos ocasionados por su mascota.

Lo cierto es que en España existen las sanciones por contaminación acústica regidas por la Ley del Ruido, que establece los límites de emisión de ruido permitidos en diferentes situaciones y momentos del día. Las multas por contaminación acústica pueden ser impuestas por la policía local, las autoridades municipales o la administración regional, dependiendo de la naturaleza y gravedad del incumplimiento.

Sin ir más lejos, hace tan solo un mes publicamos en Mascotíssimas un artículo sobre un vecino de Valencia que aseguraba que no podía "ni dormir, ni trabajar ni hacer vida con normalidad" debido a los fuertes y continuos ladridos del perro de sus vecinos que llevaba soportando desde el año 2010.

Por ese motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) decidió que se indemnizara al vecino con 3.000 euros. Pero no fueron los dueños quienes tuvieron que pagar la multa si no el ayuntamiento de Antella por no haber intervenido durante esos años en el conflicto.