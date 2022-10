Racismo canino, el color y la raza no deberían determinar si el perro es para ti

Si echamos un vistazo a las dos fotografías de arriba, a priori se puede llegar a pensar (sobre todo si no eres un experto en animales) que el perro de la izquierda es un cachorro de Braco de Weimar (debido a su color gris tan llamativo y sus ojos de color azul) mientras que el perro de la derecha es un cachorro de galgo.

Pero si miramos más allá, nos podremos dar cuenta que realmente se trata de dos hermanos de la raza galgo. Lo curioso y triste de esta historia es que tal y como informa la Fundación Benjamín Mehnert cuya sede se encuentra en Sevilla, el cachorro de la izquierda recibió un total de 86 solicitudes de adopción mientras que el cachorro de la derecha no ha recibido ni una sola.

Así lo anunciaban tristemente en una publicación en su perfil de Instagram mientras lamentaban que las personas no quieran adoptar con el corazón: "BASTA. Ambos necesitan y merecen una familia. Si no adoptas con el corazón, mejor no adoptes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Benjamín Mehnert (@fundacionbenjaminmehnert)

La publicación se ha viralizado y en ella hay cientos de comentarios de personas lamentando este suceso: "Yo, a todos aquellos que han optado solo por el cachorro gris los borraría ya mismo de la lista por no aptos. No son un complemento, señores. Yo tengo una galga negra en casa y no la cambiaría por nada del mundo" opinaba la usuaria @minivioletahappy.

La mayoría de los comentarios estaban enfocados en lo mismo: "Parece que hay gente que no ha comprendido en lo que consiste adoptar... qué pena", "Tengo 3 galgos, adoptados todos. Una es negra, y es la más buena (y lista) de los 3. Los queremos a todos por igual por sus diferencias…. Pero el color es la menos relevante de ellas. No debería ser un motivo determinante para decidirnos a preguntar por un perro u otro. Se adoptan compañeros de vida, no floreros".

Galgos listos para ser adoptado

La Fundación Benjamín Mehnert se define como un centro de recuperación de galgos maltratados aunque también se encargan de buscar la adopción de otros perros que encuentren. A pesar de que el cachorro gris no está disponible para la adopción (desconocemos el motivo), su hermanito de color negro está listo para encontrar una familia que lo quiera y lo proteja.

En el vídeo que mostramos a continuación podemos ver cómo los seis cachorros de la camada juegan con su madre Providence.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Benjamín Mehnert (@fundacionbenjaminmehnert)

Si quieres adoptar un perro, aquí puedes acceder al formulario de adopción de su página web.

El racismo canino sí existe

Aunque la palabra "racismo canino" pueda sonar un poco agresiva, lo cierto es que existe y se aplica tanto en el color de un perro (como en el caso de los galgos), como en el clasismo a la hora de elegir una raza (un Pomerania puede costar hasta 5 o 6 veces más que un Bodeguero ratonero andaluz) o en el propio racismo por pertenecer a una raza "potencialmente peligrosa" como es el caso de los Pitbull o los American Staffordshire Terrier.

Por este motivo es fundamental que la ciudadanía reciba una educación en cuanto a la tenencia de perros se refiere y para ello se ha llevado a cabo la nueva Ley de Bienestar Animal, la cuál se prevé que entre en vigor en el año 2023.

Esta ley pretenderá que se evalúe a cada perro por su personalidad o actitud y no por el simple hecho de pertenecer a una raza u otra. Aun así, queda mucho por avanzar en esta sociedad en la que se valora más la apariencia física que el buen corazón y el amor que te pueden dar.