Veterinarios alertan sobre la relación entre la variante británica de Covid-19 y problemas cardiológicos en mascotas

Un estudio de Covid-19 en relación a la variante británica ha revelado lo que al parecer podría afectar a las mascotas si se han dado casos de problemas cardiológicos. Esto se debe a que han detectado un aumento de miocarditis en un hospital veterinario especializado en Buckinghamshire, según informa The Guardian.

"No queremos sembrar el pánico innecesariamente, especialmente porque en este momento tenemos una fuerte sospecha de transmisión de persona a mascota, pero no al revés, y no lo sabemos con certeza. Pero los veterinarios deben ser conscientes de esto para poder comenzar a realizar pruebas si sospechan un caso potencial de infección por Covid-19", dijo a este diario londinense Luca Ferasin, cardiólogo del Ralph Veterinary Referral Center (RVRC) en Marlow, Buckinghamshire, quien dirigió la investigación.

Básicamente lo que se les pide a los veterinarios es que si las mascotas presentan algunos síntomas en relación a la insuficiencia cardíaca, les hagan la prueba del covid, sobre todo si sus dueños han sido infectados recientemente, y aunque se sabía que los gatos y los perros podían infectarse con las variantes anteriores, los síntomas eran más leves: secreción nasal, tos, estornudos o conjuntivitis.

Qué hacer en caso de estar contagiado de Covid

Qué hacer en caso de estar contagiado de Covid