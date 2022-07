Una cabra llora desconsoladamente mientras abraza a su dueño que está a punto de venderla

Todas las personas tienen que tomar decisiones muy difíciles a lo largo de su vida y cuando se trata de animales que han pasado mucho tiempo con ellos, la decisión puede ser aún más complicada porque además los animales tienen sentimientos y son conscientes de muchas de las situaciones que están viviendo.

Un hombre de la India tuvo que vender por necesidad a la cabra que llevaba muchos años en su familia y para sorpresa de todos, la cabra empezó a llorar desconsoladamente mientras su dueño le abrazaba y acariciaba. Esta escena fue compartida a través de la red social Twitter por el usuario Ramasubramanian V. Harikumar (@Ram_vegan) quien también se considera vegano.

El vídeo lo ha titulado como "Una cabra traída para vender, abraza a su dueño y llora como un humano".

Goat brought to be sold hugs owner, cries like human 💔😭 pic.twitter.com/k5LwYRKDqW